Ann Li y Lulu Sun disputarán la final del WTA 250 de Guangzhou
La estadounidense Ann Li y la neozelandesa Lulu Sun, números 44 y 116 del mundo respectivamente, se
La estadounidense Ann Li y la neozelandesa Lulu Sun, números 44 y 116 del mundo respectivamente, se clasificaron este sábado para disputar el domingo la final del torneo femenino de tenis de Guangzhou (China).
Li iba ganando 5-2 en el primer set de su semifinal ante la china Shuai Zhang (112ª del mundo), que renunció a seguir por un problema físico.
En el caso de Sun, su victoria en semifinales fue ante la estadounidense Claire Liu (305ª), por 6-0 y 7-6 (7/3).
-- Torneo WTA 250 de Guangzhou
- Individuales - Semifinales:
Lulu Sun (NZL) derrotó a Claire Liu (USA) 6-0, 7-6 (7/3)
Ann Li (USA/N.2) a Shuai Zhang (CHN) 5-2 y abandono
