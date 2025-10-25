LA NACION

La estadounidense Ann Li y la neozelandesa Lulu Sun, números 44 y 116 del mundo respectivamente, se

Ann Li y Lulu Sun disputarán la final del WTA 250 de Guangzhou

La estadounidense Ann Li y la neozelandesa Lulu Sun, números 44 y 116 del mundo respectivamente, se clasificaron este sábado para disputar el domingo la final del torneo femenino de tenis de Guangzhou (China).

Li iba ganando 5-2 en el primer set de su semifinal ante la china Shuai Zhang (112ª del mundo), que renunció a seguir por un problema físico.

En el caso de Sun, su victoria en semifinales fue ante la estadounidense Claire Liu (305ª), por 6-0 y 7-6 (7/3).

-- Torneo WTA 250 de Guangzhou

- Individuales - Semifinales:

Lulu Sun (NZL) derrotó a Claire Liu (USA) 6-0, 7-6 (7/3)

Ann Li (USA/N.2) a Shuai Zhang (CHN) 5-2 y abandono

bur-dr/hgs

