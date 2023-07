Anne Hidalgo, alcadesa de París, no entiende "a qué juega el PSG" con Mbappé

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, aseguró este martes que no entiende "a qué juega" el Paris Saint-Germain con el delantero Kylian Mbappé, "el mejor jugador del mundo" y al que pide "mantener" en la ciudad.

Según las informaciones, el conjunto parisino ha dado el visto bueno a una oferta por el estelar futbolista parisino de 300 millones de euros por parte del Al-Hilal de Arabia Saudí, que ahora debería ponerse de acuerdo con Mbappé.

El delantero se quedó fuera la semana pasada de la gira del equipo por Japón, en lo que fue un nuevo punto de conflicto tras su anuncio de no querer renovar su contrato que termina en 2024, algo que no gustó Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, que no está dispuesto a que se pueda marchar gratis y que estaría intentando presionarle.

Y esta actitud no parece agradar a la alcaldesa de la ciudad. "No entiendo a qué juega el PSG, confieso que no entiendo nada. Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo, es un jugador extraordinario y hay que mantenerlo en París. Creo que también era su deseo quedarse el mayor tiempo posible, así que la pregunta es a qué juega el PSG", señaló Hidalgo durante una entrevista a 'BFMTV' y RMC.

