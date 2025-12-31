Año de vértigo en la bolsa española: el IBEX se dispara un 50% y despide 2025 en niveles récord

24 dic (Reuters) - El IBEX 35 registró una leve toma de beneficios en la última sesión del año, tras tocar el martes un máximo histórico de cierre, a 17.355 puntos, pero el selectivo bursátil español culminó 2025 con una subida anual acumulada de casi el 50%, la segunda mayor de su historia

El ejercicio estuvo marcado por nuevos recortes de los tipos del BCE y la Fed, los vaivenes sobre una posible burbuja en la IA, amagos de pánico en mercados de deuda, y el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, con un proteccionismo algo menos agresivo de lo temido por parte de los mercados

En diciembre, el IBEX avanzó un 5,7%, su sexta subida mensual consecutiva —la mejor racha desde los siete meses entre enero de 2013 y junio de 2014— y el mayor repunte mensual desde mayo

El avance anual de la bolsa española fue más intenso que en otras plazas por el mayor peso relativo del sector bancario (más del 40% del IBEX), cuyas entidades registraron fuertes revalorizaciones apoyadas en la mejora de márgenes por tipos altos, beneficios récord y mayores dividendos

Los bancos coparon del segundo al sexto puesto del ránking anual: Santander +125%, Unicaja +118%, BBVA +112%, CaixaBank +99% y Bankinter +85%

En lo más alto se situaron Indra (+184%), favorecida por el incremento del gasto en defensa en Europa, y Solaria (+132%), impulsada por el fuerte crecimiento de ingresos y beneficios, nuevos contratos de energía y expansión de capacidad

La otra cara de la moneda fue para el grupo de productos cosméticos Puig, con una caída del 16,6% —afectada por expectativas de menor crecimiento en el sector tras la salida a bolsa— y para Telefónica, que se dejó un 11,3% en el ejercicio, lastrada por la valoración de las desinversiones en Latinoamérica, el recorte de dividendo y la presión por la deuda

De cara a 2026, observadores del mercado destacan las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, el nombramiento de un nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) que asumirá su cargo en mayo, así como las negociaciones en curso para detener la guerra entre Rusia y Ucrania

Analistas de Bankinter destacan en su informe para el primer trimestre de 2026 que su "estrategia de inversión sigue siendo pro-riesgos, favorable para bolsas y bonos, en un mercado apoyado por una abundante liquidez - privada, pero también procedente de unos bancos centrales que siguen desarrollando un monetarismo extremo que proporciona soporte a los precios de los activos -, en un contexto de tipos bajos - que seguirán bajando en Estados Unidos, aunque puede que no tanto como generalmente se piensa - e inflación no problemática"

"Todo ello envuelto en un ciclo económico suficientemente expansivo (…) que permite que los beneficios empresariales avancen a un ritmo de doble dígito bajo, factor determinante para las valoraciones y la evolución de las bolsas en el medio y largo plazos", añaden

En la jornada del miércoles (con cierre a las 14:00 por la Nochevieja, mientras que el jueves la bolsa no abrirá por la celebración de Año Nuevo), el IBEX 35 cerró con una caída de 47,10 puntos, un 0,27%, hasta 17.307,80 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 perdió un 0,08% En el conjunto del mes, el IBEX acumuló un alza del 5,72%, en el trimestre subió un 11,84%, mientras que en el cómputo global de 2025 se anotó un 49,27% (Información de Tomás Cobos)