Año después, aparece una víctima de las inundaciones de Valencia enterrada en el barro

MADRID, 24 oct (Reuters) - El cadáver de un hombre de 56 años ha aparecido enterrado en el barro un año después de que fuera arrastrado por unas mortíferas inundaciones repentinas en el sureste de España, dijeron el jueves las autoridades.

Casi 240 personas murieron el 29 de octubre del año pasado cuando las aguas anegaron viviendas, aparcamientos subterráneos y vehículos en las afueras de Valencia, la tercera ciudad más grande de España.

El hombre era una de las tres personas en paradero desconocido y ya había sido declarado oficialmente muerto, según un juzgado local de Catarroja, uno de los pueblos más afectados por las inundaciones.

Fue descubierto el martes durante las operaciones de movimiento de tierras en el municipio de Manises, a unos 40 km río abajo de Pedralba, donde desapareció, añadió.

Según el procedimiento español, se llama a los jueces cuando se descubren cadáveres.

El mismo tribunal, presidido por la juez Nuria Ruiz, está llevando a cabo una investigación judicial sobre el retraso en la respuesta de emergencia a las inundaciones, que figura entre las peores catástrofes naturales de la historia moderna de España.

Una alerta de mensaje de texto enviada por el gobierno regional de Valencia advirtiendo a la gente que se refugiara llegó cuando los edificios ya estaban bajo el agua y muchas personas se estaban ahogando.

El jueves, el tribunal citó a declarar a una periodista local que almorzó con el presidente de la Comunidad Valenciana, el conservador Carlos Mazón, el día de las inundaciones.