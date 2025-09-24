Anota su 1er gol con Arsenal, que gana en Copa de Liga. Avanzan Man City, Tottenham y Newcastle

Eberechi Eze anotó su primer gol con el Arsenal el miércoles, en una victoria por 2-0 como visitante frente a Port Vale en la Copa de la Liga Inglesa, mientras que Manchester City, Newcastle y Tottenham también vencieron a oponentes de tercera categoría para avanzar a los octavos de final.

En su quinta aparición para el equipo de su infancia tras una transferencia veraniega desde el Crystal Palace, Eze culminó con un remate tranquilo en el minuto ocho después de correr hacia el sutil taconazo de Myles Lewis-Skelly.

Leandro Trossard añadió el segundo tanto a los 86.

El Arsenal presentó un equipo muy rotado para una competición que probablemente ocupa el último lugar en su lista de prioridades esta temporada, incluso si el entrenador español Mikel Arteta soporta una presión creciente para ganar el primer trofeo importante del club desde 2020.

Pep Guardiola hizo lo mismo con el Man City, pero comenzó con Phil Foden y vio al mediocampista inglés anotar el primer gol desde fuera del área y asistir en el segundo para Savinho en una victoria por 2-0 en Huddersfield.

La chilena de Joao Palhinha fue el punto culminante de la victoria del Tottenham por 3-0 sobre Doncaster, y tanto Joelinton como William Osula anotaron dos veces por el campeón defensor Newcastle en su goleada en casa por 4-1 sobre Bradford.

El sorteo para los octavos de final estaba programado para más tarde e incluirá también al Liverpool, Chelsea y Wrexham, el equipo de segunda categoría globalmente popular, que es copropiedad del actor de "Deadpool" Ryan Reynolds.

