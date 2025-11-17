Anotación tardía de Andrews da victoria a Ravens 23-16 sobre Browns y arruina debut de Sanders

CLEVELAND (AP) — El ala cerrada Mark Andrews corrió 35 yardas para el touchdown decisivo con 2:31 restantes, y los Ravens de Baltimore se recuperaron para una victoria de 23-16 sobre los Browns de Cleveland el domingo, arruinando el debut en la NFL de Shedeur Sanders.

En una cuarta y centímetros en la yarda 35 de los Browns, Baltimore (5-5) parecía que iba a ejecutar una "tush push" con Andrews alineado bajo el centro. En lugar de ir por el centro de la línea, el ala cerrada corrió hacia la izquierda. El fullback Patrick Ricard bloqueó al safety de los Browns, Grant Delpit, y Andrews llegó sin ser tocado a la zona de anotación para su primer touchdown por la vía terrestre en su carrera.

Los Ravens han ganado cuatro seguidos desde su desastroso inicio de 1-5.

Andrews, quien está en su octava temporada, se convirtió en el líder histórico de Baltimore en yardas por recepción con una atrapada de 11 yardas en la quinta jugada ofensiva de los Ravens. Llegó al juego necesitando tres yardas para superar a Derrick Mason, y terminó con tres recepciones para 32 yardas.

Sanders hizo su esperado debut con 12:43 restantes en el tercer cuarto después de que Dillon Gabriel sufriera una conmoción cerebral. Completó cuatro de 16 pases para 47 yardas con una intercepción y fue capturado dos veces, terminando con un índice de pasador de 13,5.

Después del touchdown de Andrews, Sanders intentó liderar una serie ofensiva para lograr el empate. Completó un pase de 25 yardas a Harold Fannin Jr. en la primera jugada y llevó a los Browns a la yarda 25 de los Ravens antes de que la serie se detuviera. El pase final de Sanders, destinado al ala cerrada David Njoku en una cuarta y cinco, fue corto mientras los Browns (2-8) perdieron su tercer partido consecutivo.

Gabriel completó siete de diez pases para 68 yardas en la primera mitad.

Derrick Henry tuvo 103 yardas en 18 acarreos, incluyendo un touchdown de una yarda con 4:17 restantes en el segundo cuarto que acercó a Baltimore a 13-10. Tyler Loop pateó tres goles de campo.

El único touchdown de Cleveland fue una anotación defensiva de Devin Bush.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes