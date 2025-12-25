ANSA/ Abusos: Ex príncipe Andrés cada vez más enredado en el caso Epstein

Lo reporta el periódico británico The Guardian, que cita a la mujer. Se trata de María, originaria de Brasil, que conoció al ex financista Epstein a los 14 años y sufrió abusos durante tres años.

A pesar de no haber conocido nunca a Andrés, exige justicia, también en memoria de Virginia Giuffré, la principal acusadora de Epstein, quien se suicidó recientemente. Incluso exige una investigación aún más exhaustiva sobre este historial de abusos que duró décadas y que podría involucrar a varias personas poderosas.

Según The Guardian, Andrew Mountbatten-Windsor le pidió a Ghislaine Maxwell, la persona que le había facilitado el contacto con Epstein, que organizara reuniones con "amigos inapropiados" mientras ella buscaba chicas "amables, discretas y divertidas" en su nombre, según parecen demostrar los últimos documentos de los archivos de Epstein.

La mayor publicación hasta la fecha de archivos sobre el financista muerto en prisión —que también plantea nuevas preguntas para el presidente estadounidense, Donald Trump— incluye correos electrónicos a nombre de "A" en los que se intercambiaban mensajes detallados con Maxwell que parecían identificar al autor como Andrew.

Los correos electrónicos de 2001 y 2002 parecen ofrecer más información sobre la relación entre el ex príncipe y Epstein, que ha estado bajo escrutinio desde que se conoció en 2011. "Los archivos también muestran que el FBI intentó interrogar a Mountbatten-Windsor sobre sus vínculos con un segundo delincuente sexual millonario, Peter Nygard", indica el periódico.

Otras revelaciones significativas en el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen correos electrónicos que registran que la Policía Metropolitana británica contactó al FBI el mes pasado para preguntar si había investigaciones en curso relacionadas con la asociación del ex príncipe caído en desgracia con Epstein.

Correos electrónicos que muestran a abogados estadounidenses alegando "diversas inexactitudes fácticas" en una declaración proporcionada en nombre de Andrew durante su investigación sobre Epstein.

Además, emergen múltiples referencias a Donald Trump, incluyendo la afirmación de un fiscal federal de alto rango de que el hoy presidente de Estados Unidos estuvo en un vuelo en la década de 1990 con Epstein y una mujer de 20 años. No hay indicios de si la mujer fue víctima de algún delito, y Trump ha negado sistemáticamente haber actuado mal.

Mountbatten-Windsor ha mantenido una imagen bastante reservada desde que se supo en octubre que sería despojado de sus títulos reales y tendría que mudarse de su residencia en la Royal Lodge de Windsor, recordó The Guardian.

Ha sido perseguido por acusaciones sobre su relación con Epstein desde 2011, cuando aceptó una degradación de su cargo como enviado comercial meses después de ser duramente criticado por sus vínculos con el multimillonario. Esto ocurrió después de que surgiera una foto sin fecha que lo mostraba con el brazo alrededor de la cintura de Virginia Giuffre, entonces de 17 años, con Maxwell sonriendo a un lado. (ANSA).