ANSA/ Abusos: Liberan 100.000 archivos del caso Epstein

Así lo confirmó el vicefiscal general Todd Blanche, quien señaló que los archivos divulgados incluyen "fotografías y otros materiales asociados a todas las investigaciones" sobre el financista acusado de delitos sexuales. "Espero que publiquemos hoy varios cientos de miles de documentos, y en las próximas semanas, varios cientos de miles más", afirmó en declaraciones a Fox News.

La difusión de los documentos se produce en cumplimiento del Epstein Files Transparency Act, una ley aprobada el mes pasado que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos, en un plazo de 30 días, todos los registros no clasificados relacionados con Epstein, incluidas investigaciones, procesos judiciales y detenciones.

La publicación parcial generó fuertes críticas de legisladores demócratas, encabezados por el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, quien afirmó que el retraso constituye una violación directa de la ley. "La norma es clara: la administración Trump tenía 30 días para publicar todos los archivos de Epstein, no solo algunos. No hacerlo es violar la ley", sostuvo en un comunicado, en el que acusó al gobierno de "ocultar la verdad".

Blanche respondió que parte de la demora se debe a la obligación legal de proteger la identidad de las víctimas y evitar interferencias con investigaciones aún sensibles.

"Estamos revisando cada documento, cada página, para asegurarnos de que los nombres y las historias de las víctimas estén completamente protegidos", explicó. La ley contempla excepciones limitadas para resguardar identidades o no comprometer procesos activos.

En la Cámara de Representantes, los demócratas Robert Garcia, del Comité de Supervisión, y Jamie Raskin, del Comité Judicial, afirmaron en una declaración conjunta que evalúan "todas las opciones legales" ante lo que consideran un incumplimiento de la normativa federal. Ambos comités ya habían difundido previamente miles de documentos obtenidos tanto del DOJ como del patrimonio de Epstein.

Entre los propios impulsores de la ley hubo matices. El republicano Thomas Massie, coautor del proyecto, rechazó los argumentos del DOJ y recordó públicamente el texto legal que exige la publicación total de los archivos dentro del plazo establecido. En contraste, el demócrata Ro Khanna, también coautor, consideró que la liberación parcial es "un paso positivo", aunque reclamó un cronograma claro para la divulgación completa.

"Si el Departamento de Justicia está produciendo documentos relevantes y no excesivamente censurados, y si es claro sobre cuándo se publicará todo, eso es positivo", señaló Khanna, quien subrayó que aún quedan "millones de páginas" por revisar para proteger a las víctimas. No obstante, insistió en que el gobierno debe aclarar cuándo se conocerán los nombres de personas poderosas que abusaron o encubrieron delitos.

Khanna advirtió además que, de no cumplirse la ley, funcionarios del DOJ podrían enfrentar acciones judiciales futuras, citaciones del Congreso o demandas civiles, incluso en una próxima administración. (ANSA).