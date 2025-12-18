ANSA/ Abusos: Nuevas fotos del caso Epstein, aparecen Chomsky y Bill Gates

Las fotos también incluyen una captura de pantalla de un fragmento de una conversación por mensaje de texto, en la que una persona habla sobre el envío de niñas.

Una quinta fotografía muestra el pie de una mujer con una cita de la novela "Lolita" de Nabokov escrita encima.

El intercambio de mensajes habla sobre el envío de niñas.

"No sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga exploradora; me envió algunas niñas hoy. Pero pide mil dólares por niña. Te las envío ahora. ¨Quizás alguna le sirva a J?", se lee en la serie de mensajes. La persona envía entonces una descripción detallada que incluye su nombre, "18 años", altura, medidas, peso, una referencia al espacio Schengen y una "ciudad de origen".

Muchos detalles están censurados, pero la edad y una marca de verificación junto a Schengen y Rusia son claramente visibles. No se proporciona contexto para esta conversación y no está claro quiénes participaron en el intercambio. No quedó claro cuándo, ni dónde se tomaron las imágenes, ni quién las tomó.

Los demócratas enfatizaron que los herederos de Epstein no proporcionaron contexto alguno sobre las imágenes compartidas con la comisión y afirmaron que las publicaron tal como las recibieron, excepto las partes censuradas. Los demócratas decidieron qué fotografías publicar después de que la comisión recibiera más de 95.000 imágenes de los herederos la semana pasada, que los legisladores aún están revisando.

En tanto, la mayoría republicana de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes intensificó su enfrentamiento con los demócratas al acusarlos de construir una "narrativa falsa" que vincula al presidente Donald Trump con el fallecido financista, en la antesala de la fecha límite para la difusión de todos los archivos oficiales sobre el caso.

Según informó Fox News, el equipo republicano de la comisión elaboró y distribuyó un memorando interno con "talking points" dirigido a los legisladores del partido, con el objetivo de desacreditar las recientes filtraciones atribuidas a los demócratas.

En el documento, los republicanos sostienen que la oposición está difundiendo información de manera selectiva para "fabricar un cuadro político que no existe". "El examen de la gestión federal de las investigaciones penales sobre Epstein y Ghislaine Maxwell revela un patrón persistente de mala conducta por parte de los demócratas", afirma el memorando, que los acusa de tergiversar testimonios, filtrar documentos seleccionados, y manipular correos electrónicos e imágenes para dañar políticamente a Trump.

"Como resultado, nada de lo que los demócratas publiquen o filtren sobre este asunto puede darse por válido", añade el texto. El documento también insta a los republicanos de la comisión a cuestionar a los "medios tradicionales", a los que acusa de amplificar esas versiones sin una verificación adecuada. (ANSA) .