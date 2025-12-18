ANSA/ Argentina: Masiva manifestación contra la reforma laboral de Milei

Se trató de una clara demostración de fuerza para incidir en la negociación que se lleva a cabo en el Senado por la controvertida reforma laboral, que cercena derechos de trabajadores (entre otras cosas, restringe el derecho a huelga y comprime el pago de indemnizaciones ante despidos), al tiempo que reduce obligaciones patronales.

La convocatoria, definida por el Consejo Directivo de la CGT y acompañada por la CTA-T y la CTA Autónoma, fue la cuarta acción callejera del sindicalismo argentino contra el gobierno de Milei, pero la primera ante la tentativa del oficialismo para modificar ampliamente la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas que regulan las relaciones laborales individuales y colectivas. También promete no ser la única.

"Si no nos escuchan vamos a terminar en un paro nacional", advirtió en el acto Octavio Argello, uno de los integrantes del triunvirato que conduce a la CGT. "Es mentira que se da trabajo quitando derechos", enfatizó en el comienzo de su discurso y llamó a los trabajadores a "ganar la calle" para defender los derechos conquistados con años de lucha sindical.

El dirigente sindical también mandó un duro mensaje a los legisladores, que deben tratar el proyecto de reforma: "Ojo con lo que hacen, después la Patria se los va a demandar".

La exministra de trabajo del peronismo (centro-izquierda), Raquel Olmos, sostuvo que "la reforma laboral es una ley para los sectores más concentrados de la economía" y sostuvo que, junto al Presupuesto 2026 del Gobierno de Milei, "buscan reducir inversiones y flexibilizar el costo empresario, desde el punto de vista fiscal y salarial, con afectación al ingreso presente y previsional de los trabajadores".

Aunque el Gobierno introdujo cambios al suprimir varios artículos cuestionados en la versión final del proyecto, tras negociaciones con la CGT, la central sindical conserva su rechazo al texto y sostiene que la iniciativa mantiene regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, establece la prioridad de los convenios por empresa y limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo.

También cuestiona la flexibilización de derechos individuales, como bajar el costo de las indemnizaciones por despido, la extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, aspectos salariales y la derogación de varios estatutos sectoriales, entre otros puntos.

La central obrera instaló hoy un escenario en el medio de la Plaza de Mayo, de espaldas a la Casa Rosada, sede del Gobierno, donde se encontraba Milei desempeñando su tarea. La escenografía montada incluyó un telón celeste de fondo, donde se leía en letras blancas: "En defensa del trabajo y la dignidad".

Numerosas manifestaciones similares se replicaron en distintas ciudades del país.

En la capital, bajo un despliegue policial numeroso, la gran concurrencia causó cortes en numerosas calles y avenidas del centro de la ciudad, sin que se registrara ningún tipo de altercado. (ANSA).