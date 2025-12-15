ANSA/ Ciencia: 10.000 huellas de dinosaurios en el Parque del Stelvio

Las huellas, reconocibles en paredes de dolomita casi verticales, forman senderos de cientos de metros de longitud y están tan bien conservadas que algunas incluso presentan marcas de dedos y garras.

El anuncio fue realizado por la Región de Lombardía y el paleontólogo Cristiano Dal Sasso, del Museo de Historia Natural de Milán. "Es un auténtico 'valle de los dinosaurios' que se extiende kilómetros: es el yacimiento más grande de los Alpes y uno de los más ricos del mundo", afirma el experto.

"Este es probablemente el descubrimiento paleontológico más importante sobre dinosaurios italianos después del de Ciro", declaró Dal Sasso a ANSA. "Este lugar estaba lleno de dinosaurios: es un inmenso patrimonio científico que llevará décadas estudiar, también porque el yacimiento no es accesible por senderos, y será necesario utilizar drones y tecnologías de teledetección para examinar las huellas", añadió.

Los andares paralelos de los dinosaurios "ofrecen una clara evidencia de manadas que se movían sincronizadas, y también hay rastros de comportamientos más complejos, como grupos de animales reunidos en círculos, quizás para defenderse", especifica el experto.

Estos especímenes se desplazaban por las orillas bañadas por las cálidas aguas del océano Tetis, en un entorno similar al de las zonas tropicales actuales, con marismas que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros.

La posición actual, casi vertical, de las huellas no corresponde a su posición original, sino a una consecuencia de las deformaciones que provocaron la elevación de la cordillera alpina.

El descubrimiento, que pone de relieve los Alpes de Valtellina a menos de dos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, es obra del fotógrafo de naturaleza Elio Della Ferrera, quien estuvo en el valle de Fraele el 14 de septiembre para fotografiar ciervos y quebrantahuesos. Durante la excursión, observó las huellas expuestas (algunas de hasta 40 centímetros de diámetro) y tomó las primeras imágenes, que envió de inmediato al paleontólogo Dal Sasso y a la Superintendencia.

Según los análisis iniciales, las huellas podrían pertenecer a dinosaurios prosaurópodos del Triásico Superior, dinosaurios herbívoros de cuello largo y cabeza pequeña, considerados ancestros de grandes saurópodos jurásicos como el Brontosaurio.

De complexión robusta, los prosaurópodos poseían garras afiladas en manos y pies. Algunas especies de adultos podían alcanzar los 10 metros de longitud. Se han encontrado esqueletos de varios especímenes tanto en Suiza como en Alemania. (ANSA).