ANSA/ Ciencia: El mayor observatorio de rayos gamma, en el desierto chileno

Comenzó en Chile la construcción del que será el mayor y más potente observatorio de rayos gamma del mundo, en el Desierto de Atacama, en el norte del país, según anunció el Observatorio Europeo Austral (ESO), que acompañó con un mensaje a las autoridades chilenas.

El CTAO (siglas de Cherenkov Telescope Array Observatory), "será el observatorio de rayos gamma más grande y potente del mundo, proporcionando nuevas perspectivas sobre el universo de altas energías", señaló ESO tras la colocación de la primera piedra del complejo científico que estará ubicado en un espacio al interior del Observatorio Paranal, que también dirige la entidad.

El director general de ESO, Xavier Barcons, destacó que se trata de "un hito enorme tanto para el CTAO como para ESO, pero también para Chile, ya que esta nueva instalación fortalecerá la posición del país como centro global de astronomía", señaló en una ceremonia que incluyó autoridades del gobierno y locales, en la que también se enterró una cápsula del tiempo.

Asimismo valoró su emplazamiento "aquí en Paranal, en el desierto de Atacama, en Chile, un lugar con los cielos más prístinos de la Tierra", dijo, cuando la protección de ellos sigue en vilo por el proyecto de hidrógeno y amoníaco verde, INNA, de la empresa AES Andes cuya instalación a 11 kms de Paranal podría dañar severamente este invaluable espacio de investigación científica.

"Al construir una instalación tan potente e importante en esta zona, ESO y el CTAO confían profundamente en que las autoridades chilenas protegerán este sitio extraordinario para las generaciones venideras, y asegurarán el enorme valor que las instalaciones astronómicas como el CTAO generan a nivel local y global", advirtió el director Barcons.

Este conjunto sur del CTAO es un proyecto internacional liderado por ESO, pero que incluye científicos de todo el mundo, incluido Chile, cuyos primeros telescopios deberían inaugurarse antes de fines de 2026. Su construcción está a cargo de un consorcio de empresas chilenas.

"Estamos orgullosos de albergar el conjunto sur del CTAO y de operarlo aquí mismo, en el Observatorio Paranal, junto con el Very Large Telescope y el Extremely Large Telescope de ESO", declaró Tomas Klein, director del Observatorio La Silla Paranal de ESO.

"Esta revolucionaria instalación transformará nuestra comprensión del universo, abriendo una nueva ventana a los fenómenos más energéticos del cosmos", agregó.

El CTAO diseñado para detectar rayos gamma de muy alta energía emitidos por los eventos más violentos y potentes del universo, con una precisión y exactitud sin precedentes. El proyecto contempla dos ubicaciones, CTAO-Sur y CTAO-Norte —uno en cada hemisferio— con una superficie total de captación de más de 1 millón de metros cuadrados.

El CTAO Sur en Chile "contará con más de 50 telescopios, diseñados para captar un amplio rango energético (desde 20 GeV hasta 300 TeV), miles de millones de veces más energético que la luz visible". (ANSA).