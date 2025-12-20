ANSA/ Ciencia: Un anillo rojo en los cielos de la Península, naturaleza deslumbrante

A primera vista, podría parecer una escena de la película "Día de la Independencia", pero en realidad se trata de un par excepcional de fenómenos luminosos transitorios generados en la atmósfera por un potente rayo sobre el mar Adriático el 26 de noviembre de 2025.

Estos fueron capturados por el fotógrafo Valter Binotto, especializado en fotografiar estos eventos desde 2017.

El "platillo volante" rojo visible en la imagen es un elfo (Emisión de Luz y Perturbaciones de Muy Baja Frecuencia debidas a Fuentes de Pulsos Electromagnéticos), o "elfo", una emisión de luz muy breve que se activa en la ionosfera, a unos 100 kilómetros sobre el suelo. Los objetos rojos con tentáculos en el centro son "sprites", descargas de energía efímeras que se producen en la parte de la atmósfera llamada mesosfera, entre 48 y 88 kilómetros sobre el nivel del mar.

"Este es el tercer elfo que fotografío, esta vez asociado a un sprite: una combinación aún más inusual", dice Binotto.

"Hasta la fecha, no hay imágenes como esta", sentencia.

Ambos fenómenos "se desencadenaron por un potente rayo sobre el mar Adriático, frente a la costa de Fermo, en la región de Marche". Binotto capturó la escena a 350 kilómetros de distancia, mientras se encontraba en su casa de Possagno, en la provincia de Treviso.

En noviembre, también capturó otros elfos sobre Liguria, mientras que su fotografía más famosa sigue siendo la de 2023 sobre la región de Marche.

Los elfos se producen cuando un rayo inusualmente potente genera un intenso pulso electromagnético: el anillo rojo indica el punto donde el pulso impactó en la ionosfera.

Incluso en este último evento sobre el Adriático, "gracias a las estrellas presentes, pude medir la altitud de los elfos en unos 85 kilómetros y su diámetro en unos 230 kilómetros", especifica el fotógrafo. (ANSA).