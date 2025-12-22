ANSA/ Consejo UE, Italia viola los derechos de los profesores de educación especial

El planteo es un dictamen sobre la denuncia presentada contra Italia por la Asociación Profesional y Sindical (ANIEF) en 2021. El mismo organismo concluyó que, debido a la precariedad laboral del profesorado, también se vulnera el derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad.

Al mismo tiempo, el comité, que señaló haber examinado la situación hasta el 19 de marzo de 2025, concluyó por unanimidad que el derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad también se está vulnerando en el país, ya que se ve obstaculizado por la persistente precariedad del profesorado de apoyo y la falta de formación de uno de cada tres.

En su decisión, el Comité Europeo de Derechos Sociales subraya que "el Gobierno reconoce que un gran número del profesorado de apoyo se encuentra en situación de precariedad laboral", pero que Roma "subraya que el uso de contratos temporales en el sector educativo en general, y en el de apoyo en particular, es en parte inevitable, dada la dificultad de prever necesidades específicas con antelación debido a numerosas variables, como el número de alumnos con discapacidad y necesidades especiales que entran y salen de la escuela, las solicitudes de traslado del profesorado, las bajas por enfermedad y las jubilaciones".

Por consiguiente, el gobierno italiano, escribe el comité, "rechaza rotundamente el argumento de que existe una discrepancia entre el número de plazas asignadas y las necesidades reales".

En sus conclusiones, el Comité Europeo de Derechos Sociales afirma que la situación ha mejorado en varios aspectos, incluido el legislativo, desde que la ANIEF presentó su recurso en 2021. Estrasburgo destaca que los datos de que dispone "demuestran un compromiso significativo del Gobierno para satisfacer la demanda de apoyo de un número creciente de estudiantes con discapacidad".

Citando datos del ISTAT (ente estadístico nacional) y los proporcionados por el Gobierno, el comité señala que, del curso escolar 2010/2011 al curso 2022/2023, el número de estudiantes con discapacidad aumentó un 243%, de 139.000 a 338.000, y el número de profesores de apoyo aumentó un 248%, de 94.430 a 234.460. Sin embargo, la comisión señala que este aumento de docentes de educación especial se debe en gran medida al fuerte incremento de los contratos temporales, del 4,19% en el curso 2010/2011 al 46,18% en el curso 2023/2024.

Estrasburgo también destaca que ha tenido en cuenta que, para el curso 2024/2025, se ha establecido un procedimiento extraordinario de contratación para contribuir a reducir la precariedad laboral del profesorado de educación especial, pero añade que, dado que el nuevo procedimiento aún no se ha implementado plenamente, no tiene forma de evaluar su impacto.

En cuanto a la formación, la comisión afirma que, si bien reconoce los esfuerzos del Gobierno para ampliar la oferta formativa y simplificar el acceso, según datos oficiales del ISTAT de febrero de 2024, uno de cada tres docentes de educación especial no ha completado la especialización requerida. (ANSA).