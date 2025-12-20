ANSA/ Cultura: Nápoles celebra sus 2.500 años de vida

La fundación de Napoli se remonta al 21 de diciembre del año 475 A. C., una fecha llena de significados históricos y simbólicos. Esta ciudad, una de las más antiguas y aún existentes, surgió sobre los restos de Paleopoli, destruida por los propios griegos y rebautizada como Nea Polis.

Son tres las leyendas que el mito de Napoli ha creado para explicar su nacimiento, y todas bajo el signo de la pasión, el amor y la belleza. La más famosa es aquella en la que la sirena Partenope se deja morir en las rocas del islote de Megaride (Castel dell’Ovo) desesperada por no haber conseguido encantar con su canto al griego Ulises durante su fantástico viaje en la Odisea y, en su honor, la ciudad que posteriormente se construyó donde se encontró su cuerpo, tomó su nombre.

La segunda leyenda habla de un rey griego que emprendió un viaje con su hija Partenope para descubrir nuevas tierras que colonizar, pero su hija murió en el camino y el padre se detuvo en el lugar más hermoso de la costa de su viaje para darle un descanso digno a su amada hija, y ese lugar, desde entonces, tomó su nombre, Partenope. La tercera apunta a dos amantes griegos que abandonaron su tierra natal en busca de tierras lejanas; Su amor fue opuesto por sus respectivas familias y eligieron el islote de Megaride para comenzar su nueva vida, dando a la ciudad que fundaron su nombre, Partenope.

Este domingo 21 de diciembre, una fecha simbólica, Nápoles celebra oficialmente el 2500 aniversario de su fundación, y "Feliz Cumpleaños, Neapolis" es el auspicioso título elegido para la culminación de las celebraciones (todas gratuitas y sin fin), promovidas por el alcalde Gaetano Manfredi, junto con la concejala de Turismo Teresa Armato y la directora artística Laura Valente.

En una ciudad ya abarrotada de turistas por las fiestas navideñas, se presenta un maratón cultural desde el amanecer hasta el anochecer, con Capodimonte como protagonista gracias a la colaboración con el director Eike Schmidt y a una amplia programación que incluye teatros y salas de toda la ciudad, desde el casco antiguo hasta Bagnoli.

Las voces femeninas de Matriarcanto les darán la bienvenida a los Bosques Reales a primera hora de la mañana con un recorrido por la música tradicional, tanto clásica como popular.

Por la tarde (es necesario reservar en Eventbrite para las funciones en la sala), el programa comienza con "En el nombre de la Madre para NÁPOLES 2500" de Erri De Luca, dirigida por Gianluca Barbadori, y protagonizada por Galatea Ranzi en la historia secular y sumamente relevante de una Madonna moderna, un mensaje de amor, coraje y esperanza.

Luego, "Nápoles Milenario", el estreno mundial de Yaman Okur, el reconocido coreógrafo y bailarín franco-turco (que también ha trabajado con Madonna y numerosas estrellas internacionales, y está profundamente comprometido con causas sociales), se desarrollará en un proyecto que entrelaza cuerpo, sonido e imagen. Incluirá la sesión del DJ "Barock" de Salvio Vassallo y la participación de jóvenes raperos del taller "La Costituzione siamo noi" (Somos la Constitución), concebido por Laura Valente como parte de Futuro Quotidiano (Futuro Cotidiano), una sección de interpretación comisariada por Francesco Di Leva.

A partir de este domingo, los visitantes del museo podrán asistir a ensayos abiertos, explorando el proceso creativo de la obra de Yaman Okur, concebida específicamente para Napoli2500, y compartiendo su desarrollo.

En el San Ferdinando, que junto con el Mercadante forma parte del Teatro Nacional de Nápoles, dirigido por Roberto Andó, se inaugurará la exposición "Fragmentos de una vida para el teatro". "Paolo Grassi y Eduardo De Filippo entre el Sur y el Norte", comisariada por Francesca Grassi, coproducida con la asistencia de Paolo Grassi y el Ayuntamiento de Nápoles - Napoli2500, en colaboración con el Teatro de Nápoles.

También estará el Festival Fringe Napoli 2500 (tras la obtención del Premio Ubu por el espectáculo de Mimmo Borrelli), en la Iglesia de Sant'Aniello a Caponapoli, el Teatro Instabile, la Sala Assoli, el Auditorio Bagnoli y la Fundación Foqus. Las celebraciones seguirán más allá del 2025. (ANSA).