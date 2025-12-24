ANSA/ Cultura: Piezas y monedas únicas en el Museo Nacional Romano

Con una pieza única: los tres peniques del rey ostrogodo Teodorico.

Estos son los artefactos que se exhiben en el Gabinete de Medallas del Museo Nacional Romano, considerado una de las instituciones más importantes y prestigiosas del sector a nivel internacional.

Tras seis años de cierre, ha reabierto al público donde se encontraba desde 1996, tras haber estado ubicado, a principios del siglo XX, en algunas salas de las Termas de Diocleciano. El "Medagliere" comprende dos corrientes principales de hallazgos: materiales numismáticos excavados, principalmente procedentes de las regiones de Roma y Lacio, descubiertos durante las obras de desarrollo urbano de la nueva capital del Reino de Italia y la reurbanización del río Tíber; y materiales numismáticos de colección, fruto de donaciones y adquisiciones.

Estos incluyen materiales del Museo Kircherian, que incluye la colección de varias series romanas de bronce fundido, una colección de medallas y numerosas monedas, incluyendo miles descubiertas en el famoso yacimiento de Vicarello, una localidad a orillas del lago Bracciano, cerca de Roma.

A estas se suman piezas procedentes de colecciones privadas, la más notable de las cuales es la colección de más de 20.000 monedas romanas que posee Francesco Gnecchi, un apasionado coleccionista milanés.

De su colección, se exhibe el magnífico medallón italiano de nogal, construido por Gnecchi para albergar su colección.

Entre sus piezas más destacadas se encuentra la singular moneda de tres sólidos del rey ostrogodo Teodorico.

La exposición se completa con una selección de monedas de la colección de Vittorio Emanuele III de Saboya, que en total incluye aproximadamente 120.000 ejemplares procedentes de cecas italianas medievales y modernas.

Con la reorganización de la exposición, las vitrinas situadas a la entrada de la sección del museo dedicada al sistema monetario romano anterior a la introducción del denario (siglo III a. C.) se han reorganizado por completo.

Esta sección ilustra la fase más compleja y desconocida de la historia monetaria romana: el período anterior a la introducción del denario (211 a. C.), que demuestra la experimentación con la que Roma, a principios del siglo III a. C., desarrollaba un sistema monetario que aún distaba mucho de la uniformidad que lo caracterizaría a finales de la era republicana.

Y es aquí donde se puede admirar una de las piezas más extraordinarias de toda la Colección de Monedas, inédita hasta ahora: un decussis (pieza de 10 ases), de la colección de Alessandro Gregorio Capponi, quien la adquirió antes de 1738 y posteriormente la donó al Museo Kircherian. Se trata de una de las monedas fundidas más pesadas de toda la serie reducida de libros, un múltiplo extremadamente raro, tan raro que solo existe otro considerado auténtico, ahora en el Museo Británico.

El Palazzo Massimo también alberga, entre otras cosas, el núcleo de materiales encontrado en el depósito votivo de las Aguas Apolinares de Vicarello, descubierto en 1852 a orillas del lago de Bracciano. En el momento de su descubrimiento, el pozo del que manaba el manantial termal estaba completamente obstruido por una masa de objetos metálicos, lo que requirió el uso de una bomba de vapor para vaciarlo.

Se trataba de ofrendas que se habían acumulado a lo largo de varios siglos, por lo que la cantidad de material no tiene precedentes: junto a miles de monedas desde mediados de la República hasta finales del Imperio romano, se encontraron 45 objetos votivos de metal, entre copas, pequeñas ánforas, pequeñas herramientas y espléndidos jarrones recubiertos de oro, plata y bronce. (ANSA).