ANSA/ El Papa, "que cese en la Curia el afán de supremacía"

"Las instituciones y los cargos no deben ser meramente administrativos". Así lo expresó, en su felicitación navideña a la Curia Romana.

"A veces, incluso entre nosotros, se cuela la amargura cuando, quizás después de muchos años sirviendo a la Curia, observamos con decepción que ciertas dinámicas vinculadas al ejercicio del poder, el afán de supremacía y la búsqueda de los propios intereses están cambiando rápidamente", afirmó el Sumo Pontífice.

"Y nos preguntamos: ¿es posible ser amigos en la Curia Romana?". "En la rutina diaria, es hermoso encontrar amigos en quienes confiar, cuando se caen las máscaras y los subterfugios, cuando no se usa ni se ignora a las personas, cuando se reconoce el valor y la competencia de cada uno, evitando así la generación de insatisfacción y resentimiento", amplió el Papa.

"Inspirándome en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco -declaró el Pontífice-, quisiera retomar dos aspectos fundamentales de la vida de la Iglesia: la misión y la comunión". "La Iglesia es por naturaleza extrovertida, mundana y misionera y, por lo tanto, las estructuras no deben obstaculizar ni frenar la difusión del Evangelio, ni impedir el dinamismo de la evangelización; al contrario", dijo en su tradicional intercambio de saludos con la Curia Romana, el primero que mantiene.

"La labor de la Curia -enfatizó- también debe estar animada por este espíritu y promover la solicitud pastoral al servicio de las Iglesias particulares y sus pastores.

Necesitamos una Curia Romana cada vez más misionera, donde las instituciones, los cargos y las tareas se diseñen teniendo en cuenta los grandes desafíos eclesiales, pastorales y sociales actuales, y no simplemente para asegurar la administración ordinaria".

Y enfatizó luego: "Evitemos ideologías opuestas en la Iglesia. La comunión en la Iglesia siempre es un desafío. A veces, tras una aparente tranquilidad, acechan los fantasmas de la división. Y estos nos tientan a oscilar entre dos extremos opuestos: uniformizarlo todo sin valorar las diferencias o, por el contrario, exagerar la diversidad y los puntos de vista en lugar de buscar la comunión".

"Así, en las relaciones interpersonales", afirmó, "en la dinámica interna de los cargos y funciones, o al tratar cuestiones de fe, liturgia, moralidad, etc., corremos el riesgo de caer en la rigidez o la ideología, con los consiguientes conflictos". (ANSA).