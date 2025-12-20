ANSA/ Gastronomía: Navidad en el restaurante para 5,5 millones de italianos

Según la FIPE, la entidad que aglutina a los locales gastronómicos del país, se estima un gasto total en US$451 millones (+7,1% respecto a la Navidad de 2024).

"La Navidad es una oportunidad preciosa para estar juntos y compartir momentos de serenidad en familia. En un período histórico marcado por la incertidumbre y el sufrimiento, la comida y la restauración siguen siendo herramientas formidables para la socialización, la convivencia e incluso la paz", comenta Lino Enrico Stoppani, presidente de FIPE.

Según las previsiones de la Oficina de Estudios FIPE-Confcommercio, los restauradores apuestan decididamente por los paquetes con todo incluido, una opción adoptada por el 72,4% de los entrevistados.

El costo promedio de la comida de Navidad será de US$82 por persona, bebidas incluidas, un 5,1% más que en 2024. Pero el valor de los restaurantes italianos, destaca FIPE, "radica no solo en el carácter orgánico de la oferta gastronómica, sino también en la variedad de precios para garantizar su accesibilidad al mayor número de personas, incluso en fechas especialmente significativas".

Mientras que para aproximadamente seis de cada diez restaurantes, el precio de la comida de Navidad estará entre US$50 y US$80, el 19,1% de los establecimientos ofrecerá un menú que abarca desde el aperitivo hasta el postre, bebidas incluidas, por debajo de los US$50, señala el informe del sector.

La clientela está compuesta predominantemente por residentes locales (75%), seguidos por un 19% de turistas italianos y algo más del 5% de visitantes internacionales.

Por último, desde el punto de vista gastronómico, la comida contará con los grandes clásicos, protagonizados por diversas variedades de caldos, asados y caza, verduras de todo tipo y, por último, panettone sencillo y relleno, turrones y postres tradicionales locales. (ANSA).