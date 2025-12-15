ANSA/ Hollywood: Conmoción por la muerte del director Rob Reiner y su esposa

Fueron encontrados degollados en su casa de Brentwood, decorada con adornos navideños, según TMZ. Fue su hija Romy, que vive al otro lado de la calle, quien hizo el macabro descubrimiento, lo que llevó a la policía a sospechar de "un familiar", según TMZ. Algunos medios ponen el foco en su hijo Nick, como presunto atacante.

"Estamos desconsolados por esta repentina pérdida", dijeron allegados a la pareja.

Detectives de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles se encuentran en la casa de los Reiner investigando un aparente doble homicidio. Los investigadores también entrevistaron a un familiar el domingo por la noche en relación con las muertes, según informó a CNN una fuente policial familiarizada con la investigación.

Aún no quedó claro cómo murieron. Pero el Departamento de Policía de Los Ángeles informó que estaba investigando un aparente homicidio en la casa de la pareja en el oeste de la ciudad.

El prolífico trabajo de Reiner, de 78 años, incluye la dirección de "Cuando Harry conoció a Sally", "La princesa prometida" y "Algunos hombres buenos". Su papel revelación como actor fue el del yerno de Archie Bunker en la serie de televisión "Todo en familia".

Las estrellas de Hollywood han rendido homenaje a Rob Reiner, tanto como colegas como fans de su obra. Kathy Bates, protagonista de "Misery" de Reiner, basada en el thriller de Stephen King, declaró a The Hollywood Reporter que estaba "absolutamente devastada" tras el hallazgo del cuerpo sin vida del director y su esposa, Michele, en su casa de Los Ángeles el domingo.

Michele Singer Reiner, de 70 años, trabajaba como fotógrafa a finales de los 80 cuando, sin querer, cambió el curso de la historia del cine. Un día, visitó el set de rodaje en Nueva York de la comedia romántica "Cuando Harry conoció a Sally..." y estaba viendo una escena en la que los personajes enamorados de Meg Ryan y Billy Crystal discutían cuando Reiner, el director de la película, la vio a lo lejos. Allí nació el amor que perduró hasta hoy.

Desde su intento de limitar las cadenas de tiendas en Malibú, California, hasta su contribución a la revocación de la Proposición 8, la efímera prohibición del matrimonio igualitario en California, Rob Reiner fue un reconocido defensor de las causas liberales, y los líderes del Partido Demócrata lamentaron el domingo la noticia de su fallecimiento.

Incluso, el expresidente Barack Obama declaró que él y su esposa, Michelle, estaban desconsolados y que el legado de Reiner trascendía su prolífica carrera como actor y director de cine y televisión. (ANSA).