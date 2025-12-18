ANSA/ La firma del acuerdo UE-Mercosur fue aplazada hasta enero

(AMPLIADA / ACTUALIZADA) (ANSA) - BRUSELAS, 18 DIC - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció a los líderes de la UE que la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se pospondrá hasta enero.

Una fuente diplomática europea informó esto en el marco de la cumbre de la UE, confirmando el retraso respecto a la fecha prevista inicialmente para el 20 de diciembre.

La decisión emergió en medio de una tensión creciente en Bruselas durante las protestas de los tractores en la Plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo, donde más de un centenar de agricultores se reunieron para protestar contra las políticas de la UE.

La policía belga primero intervino con cañones de agua para dispersar a los manifestantes, y luego avanzó lanzando bombas de humo. Los productores agrarios lanzaron patatas, remolachas, huevos, piedras, botellas y petardos.

Las ventanas del edificio de la Estación Europa, que da a la plaza, resultaron dañadas. Los disturbios duraron varios minutos. Posteriormente, la policía se retiró a lo largo de la alambrada instalada para bloquear el acceso al Parlamento Europeo.

Se informó de la presencia de alrededor de 8.000 manifestantes y mil tractores. El grupo que lanzó verduras y piedras, al parecer, no tiene ninguna afiliación con las federaciones agrícolas unidas en Copa-Cogeca (la unión de las dos principales organizaciones agrícolas europeas que luchan por los derechos de los agricultores), que actualmente se están manifestando con una procesión pacífica que comenzó en la zona de la Gare du Nord.

Se prendieron varias hogueras pequeñas en la plaza, y se prendió fuego al árbol que dominaba el espacio central, junto con varios neumáticos.

En ese contexto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló que habló con la premier italiana, Giorgia Meloni, que le pidió paciencia para que finalmente Italia pueda superar la resistencia de su sector agrícola y sume su firma al acuerdo entre la UE y el Mercosur "Me sorprendió saber que Italia, al igual que Francia, no quería firmar el acuerdo. Hablé con Meloni y me explicó que no se opone al acuerdo, que está pasando por un momento político difícil debido a los agricultores italianos, pero que está segura de que puede convencerlos de que lo acepten", dijo Lula.

La premier italiana "me pidió que tuviéramos paciencia durante una semana, diez días o un mes, como máximo, que Italia se uniría", agregó el presidente brasileño.

"Le dije a Meloni que informaría de lo que me dijo en la cumbre del Mercosur y que les preguntaría a mis colegas qué hacer. La UE ya aprobó las cláusulas de salvaguardia y estamos de acuerdo; no tienen nada que perder con este acuerdo", afirmó.

"Si no es posible firmar ahora, no puedo hacer nada. Esperaremos hasta mañana; la esperanza es lo último que se pierde", concluyó Lula.

"Mercosur: Giorgia Meloni como árbitro": este es el titular de un artículo de portada publicado este jueves, online, por el periódico francés Le Monde. "Siguiendo a Francia", subraya el rotativo parisino, "la líder italiana pide aplazar la firma del tratado de libre comercio" con los países sudamericanos.

En el acuerdo de la UE con el Mercosur, "las cifras no cierran y no se puede firmar", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, al llegar este jueves a la cumbre de la UE en Bruselas, que tiene entre sus temas centrales la decisión sobre el pacto con el bloque sudamericano.

Para el presidente francés, su posición es una "coherencia de una Europa que protege su agricultura y a sus productores". "Estamos a favor del comercio. Francia es una gran potencia agrícola y agroalimentaria exportadora, pero no podemos aceptar sacrificar la coherencia de nuestra agricultura, nuestro suministro de alimentos y la seguridad alimentaria de nuestros compatriotas por acuerdos que aún no se han finalizado", advirtió.

Lo que se necesita es "una cláusula de salvaguardia, un freno de emergencia" y "medidas de reciprocidad", subrayó el presidente francés. "Exigimos que se continúe trabajando para que las cosas se hagan con seriedad, para que se respete nuestra agricultura", declaró Macron, rechazando la posibilidad de que el acuerdo se firme en la cumbre del Mercosur prevista para este sábado en Brasil. Macron advirtió que la postura de Francia "no es aislada". (ANSA).