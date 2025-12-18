ANSA/ Los tractores frenan la firma del acuerdo UE-Mercosur, postergado hasta enero

Ya por la tarde, el Gobierno italiano había congelado el acuerdo, sellando una convergencia sin precedentes con Emmanuel Macron. Primero, la administración italiana reiteró que se necesitaban "las respuestas necesarias para los agricultores", junto con garantías de reciprocidad y plazos.

Este mensaje llegó mientras la tensión ya era alta en las salas del Consejo Europeo por la cuestión de los activos rusos congelados. En el exterior, las preocupaciones compartidas por los agricultores de Bélgica, Polonia e Irlanda cobraron forma en medio del hedor acre de las protestas. Llegaron a Bruselas en masa: aproximadamente 8.000 manifestantes, casi mil tractores, también protestando por los recortes a la PAC en el próximo presupuesto de la UE.

Un asedio que chocó con la urgencia de la Comisión Europea, junto con Berlín y Madrid, de poner fin, tras 26 años de negociaciones, a una alianza considerada esencial para diversificar mercados y responder a los aranceles de Donald Trump.

"Mi sorpresa fue descubrir que Italia, al igual que Francia, no quería firmar el acuerdo", admitió Luiz Inácio Lula da Silva al otro lado del Atlántico, hablando también en nombre de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Sin embargo, un primer intento de diálogo desembocó en una confrontación directa con Meloni: el primer ministro, según informó el líder brasileño, "no se opone, pero está presionado por el sector agrícola y me ha pedido paciencia: una semana, diez días, un mes como máximo". Este es el tiempo necesario, según Italia, para calmar la situación e intentar reabrir el texto introduciendo cláusulas más estrictas.

Pero para Bruselas, también bajo la presión de Macron, quien afirma que "los números no cuadran", las protecciones ya están sobre la mesa y acaban de recibir la aprobación inicial del Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales.

Esta postura fue defendida por Von der Leyen, flanqueada por cuatro comisionados, en una reunión presencial con el grupo más abierto del sector: los agricultores reunidos bajo el paraguas de las entidades de los productores COPA-Cogeca, incluyendo representantes de las italianas Confagricoltura, Coldiretti (con sus respectivos presidentes Massimiliano Giansanti y Ettore Prandini) y CIA, que salieron a las calles a pocas cuadras del Barrio Europeo.

Sin embargo, la posibilidad de que, como se esperaba, el presidente de la Comisión abordara el avión a Foz do Iguaçu el sábado se ha ido desvaneciendo gradualmente, hasta desaparecer.

Conscientes de que posponerlo hasta enero es el mal menor: la siguiente ventana existe, y es el traspaso de la presidencia rotatoria del Mercosur de Brasil a Paraguay el 20 de enero, lo que deja un mes de margen.

Las facciones más militantes confirmaron que el frente interno seguía siendo volátil: tractores decorados con luces navideñas, banderas de Francia y Bélgica en particular, y bocinas con la banda sonora de Rocky a todo volumen.

La tensión se mantuvo alta durante todo el día, y la policía se vio obligada a intervenir primero con cañones de agua y luego con gases lacrimógenos. En la Plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo, la última imagen que queda es la del gran árbol de Navidad talado e incendiado. (ANSA).