ANSA/ Política: Boom de afiliados en Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi

"Celebremos el Congreso: ya lo hemos hecho antes. Forza Italia es un partido democrático...", enfatiza el secretario nacional de Forza Italia y canciller, Tajani, quien afirma haber "contribuido a la renovación".

Tras reunirse ayer con Marina Berlusconi en Milán, se prepara para cerrar la campaña de afiliación de 2025 en las próximas horas con un "boom de afiliados", como lo denominan fuentes del partido. Las cifras oficiales se publicarán más adelante.

Pero tras 110.000 afiliados en 2023 y 140.000 al año siguiente, en estos doce años "estamos llegando a unos 200.000", anuncia Tajani. "Tras la muerte de Silvio Berlusconi, quedaban 6.000", apunta. Se dice que Lombardía y Sicilia son las regiones con mayor número de afiliados.

Dentro de unos meses, las regiones elegirán a sus coordinadores regionales, lo que será la primera demostración real del equilibrio de poder, según los miembros de Forza Italia, tras la iniciativa de Occhiuto de "fortalecer el ala liberal del centroderecha", pocos días después del nuevo impulso de Pier Silvio Berlusconi a "nuevas caras, nuevas ideas y un programa renovado".

No ha surgido ninguna corriente, aclaró el vicesecretario y gobernador de Calabria durante la conferencia "In libert…, pensieri liberali per l'Italia", a la que asistieron al menos una docena de parlamentarios de Forza Italia. Occhiuto, sin embargo, planteó algunas cuestiones en una entrevista con LA NACION; por ejemplo, compartió el objetivo de Forza Italia del 20%, pero señaló que "el partido ronda actualmente el 8%".

"Independientemente de si me presento o no", argumentó, "debemos aprovechar el tiempo hasta el congreso para proponer un perfil más inteligente, moderno y abierto para el partido, revitalizando el proyecto de Berlusconi. He demostrado que no me falta coraje. Estoy listo, si es necesario".

"Que quede claro: no tengo enemigos en ninguna parte", comentó Tajani esta mañana en Bruselas. Ayer por la tarde, en Milán (donde el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores asistía a la Conferencia Nacional de Exportación), mantuvo otra reunión (la última conocida fue el 24 de noviembre) con Marina Berlusconi.

La conversación duró aproximadamente una hora, con el intercambio de felicitaciones navideñas y algunas referencias a la actualidad política. Una reunión bien informada, distendida y muy positiva garantiza un miembro del Partido Azul bien informado, distendido y muy positivo. "Los congresos son la clave para la renovación en un partido que busca una base cada vez más amplia", enfatizó el líder, invitado a Dritto e Rovescio.

"Es justo que los miembros elijan a sus líderes locales, regionales y nacionales. La legitimidad democrática es fundamental. Cualquiera que quiera ofrecerse y estar disponible para el partido debe hacerlo. Cuanta más gente quiera trabajar, mejor. Menos palabras y más acción. He dedicado gran parte de mi vida a FI y sigo haciéndolo. Soy uno de sus fundadores y creo haber contribuido significativamente a su renovación", subrayó.

El viceprimer ministro también reconoció la "gran señal" que el partido envió, "también desde una perspectiva cultural", con el Manifiesto de la Libertad, lanzado a finales del verano: "Todos los mensajes, en cada parte de este documento, evocan la palabra libertad, desde la justicia hasta las relaciones afectivas", aseveró Tajani. (ANSA).