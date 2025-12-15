ANSA/ Política: Mattarella, "hay una injustificada agresión a la Unión Europea"

"Buscan establecer nuevos, pero opacos, centros de poder", sostuvo Mattarella.

Agregó que "la impredecible —y, en cierto modo, sorprendente— situación internacional está causando desorientación. El pesimismo resultante no debe llevarnos a creer que el orden geopolítico que contribuimos a construir esté mostrando cada vez más grietas, con conflictos que creíamos relegados a la historia para siempre, ahora resurgiendo, afectando a regiones cercanas".

"Esto también se aplica a la aparición de nuevos focos de inestabilidad en zonas donde la fragilidad política y social se ha vuelto estructural, con la aparición de paradigmas que permiten que prevalezcan intereses particulares, a menudo desafiando el derecho internacional", afirmó.

El mandatario sostuvo que "en el contexto actual, es posible ser líder centrándose en dos áreas: el ámbito multilateral y el de organismos supranacionales como la Unión Europea, que pueden ayudarnos a alcanzar la masa crítica necesaria para evitar caer en ambiciones irrealistas. Es evidente que se está llevando a cabo una operación contra Occidente, que busca distanciar a las democracias de sus valores, separando los destinos de las distintas naciones. No podemos distraernos y no se permiten errores".

"Paradójicamente, la evolución tecnológica de las armas y el uso de la inteligencia artificial nos exponen a mayores riesgos", advirtió Mattarella.

"En los ámbitos más peligrosos, confiar decisiones de vida o muerte a algoritmos supondría un drástico retroceso para la seguridad colectiva. Creo que existe una línea muy fina entre la ilusión del dominio infalible de la inteligencia artificial y la prevalencia definitiva de la estupidez natural, que, lamentablemente, como dice el conocido aforismo atribuido a Albert Einstein, puede tender al infinito", especificó.

Agregó que "el ámbito económico y comercial está lejos de estar exento de tensiones, con la proliferación de políticas e instrumentos que buscan fortalecer artificialmente a un país a expensas de otros. El exceso de capacidad, el dumping, los aranceles, el dominio de las cadenas de suministro y la coerción económica, por nombrar solo algunas de las distorsiones más significativas, perjudican un mundo pacífico e interdependiente".

El presidente italiano afirmó que "la diplomacia es crucial para la proyección exterior de Italia, para su posición en una Europa integrada y en el mundo, y más allá".

"Esto se debe a que nuestro país siempre ha sabido gestionar eficazmente el poder blando que aporta. La era de transición en la que nos encontramos presenta peligros que debemos reconocer con prontitud: se vislumbra en el horizonte el riesgo de un declive general de la civilización. La legalidad internacional es un bien común que puede contrarrestarlo eficazmente", remarcó.

En una época de "policrisis", la "polidiplomacia" es esencial, declaró el mandatario.

Respecto a los conflictos en curso, Mattarella advirtió que "la agresión rusa contra Ucrania continúa, causando víctimas y destrucción generalizada, y con la aberrante intención, a pesar de los continuos esfuerzos de negociación, de violar el principio de negarse a redefinir los equilibrios y las fronteras de Europa por la fuerza. Esta acción fue considerada irresponsable e inadmisible hace más de cincuenta años en la Conferencia de Helsinki sobre Cooperación y Seguridad Europea".

"La tragedia en Gaza, con su carga de sufrimiento civil y el persistentemente alto riesgo de escalada, continúa exponiendo a Oriente Medio a nuevas laceraciones: lograr un alto el fuego, por frágil que sea, requiere el firme apoyo de toda la comunidad internacional", subrayó.

"En todas partes, las consecuencias de los fenómenos globales, desde el cambio climático hasta la desigualdad económica y las crisis energéticas, se ven agravadas por el resurgimiento del radicalismo y el extremismo, que a veces obstaculiza la coexistencia pacífica dentro y entre los Estados.

Esta situación se ve alimentada por flujos de información manipuladores que, en el contexto de conflictos híbridos librados con diversos instrumentos hostiles, conectan los frentes interno y externo", especificó.

En ese sentido, señaló que "resulta, como mínimo, extraño que, mientras surgen iniciativas internacionales destinadas a unir a los Estados y coordinar sus aspiraciones y actividades, estemos presenciando un ataque desordenado e injustificado contra la Unión Europea".

Esto, subrayó, "distorsiona la realidad y la presenta como una organización opresora, si no como un enemigo declarado de la libertad, en lugar de como uno de los ejemplos históricos de éxito para la democracia y los derechos de los pueblos, desarrollado con el apoyo y la apreciación de todo Occidente".

"Hoy presenciamos la exigencia de imponer castigos a jueces de tribunales internacionales por su papel en la investigación de crímenes de guerra, la defensa de los derechos humanos y, en definitiva, la defensa de los pueblos del mundo: estas son exigencias de un mundo que retrocede peligrosamente hacia un pasado peor. Un mundo que se presenta al revés y contradictorio, con penas de prisión para miembros de tribunales internacionales impuestas por un país que promovió los juicios de Núremberg y cuyos jueces fueron figuras clave en ellos", concluyó Mattarella. (ANSA).