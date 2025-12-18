ANSA/ Política: Visita sorpresa del Papa al Senado italiano

La primera sorpresa llegó al mediodía, cuando León llegó a la nunciatura en Italia, en Villa Giorgina, en Via Po, donde almorzó con el nuncio, el arzobispo Petar Rajic.

Esta visita forma parte de una serie de reuniones institucionales que el Papa está llevando a cabo para fortalecer aún más su autoridad sobre la Sede Apostólica. Igualmente inesperada fue su visita privada al Senado, a la Biblioteca del Palacio Madama, donde, con motivo del Jubileo, se exhibe la Biblia del Borso d'Este, una de las obras maestras de la iluminación renacentista italiana.

Fue recibido por el presidente del Senado, Ignazio La Russa, y el secretario general, Federico Toniato. Allí, León XIV se detuvo a admirar el precioso manuscrito iluminado, pero también retiró el velo que cubría al Niño Jesús en el belén instalado en una de las salas.

Al finalizar, La Russa entregó al Papa la campana que el presidente utilizó para dar las instrucciones en la cámara del Senado. "Fue un gran honor, un momento de reflexión para los creyentes y, creo, también para los no creyentes, por lo que la figura blanca del Papa representa como un anhelo de amor y paz, especialmente en vísperas de la Santa Navidad", declaró La Russa, agradeciendo a Toniato por "organizar y hacer posible" la visita.

Esta es la segunda visita de un Pontífice al Senado, tras la de Francisco a la capilla ardiente del presidente emérito Giorgio Napolitano el 24 de septiembre de 2023. "Con motivo de mi visita al Senado, me complace dejar estas palabras, como expresión de mi bendición a todos los que sirven a la Patria", escribió el Pontífice en el registro de asistencia del Aula Capitular, firmando como "Leo PP. XIV".

Esta mañana se publicó el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, cuyo título se inspira en las primeras palabras de León XVI pronunciadas desde la Logia de las Bendiciones: "Una paz desarmada y desarmante". Y reiteró un enfoque tradicional de la Sede Apostólica, que siempre ha privilegiado la vía diplomática para resolver conflictos y desacuerdos, el mensaje de León condena la actual carrera armamentista: "Los repetidos llamamientos a aumentar el gasto militar" son presentados "por muchos gobiernos con la justificación del peligro que supone para otros", pero "la fuerza disuasoria del poder, y en particular la disuasión nuclear, encarnan la irracionalidad de una relación entre los pueblos basada no en el derecho, la justicia y la confianza", sino "en el miedo y el dominio de la fuerza". (ANSA).