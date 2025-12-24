ANSA/ Salud: Alertan sobre el recorte en la financiación de nuevos fármacos en Italia

Sin embargo, "esta suma es absolutamente insuficiente dado el sobrecosto, por lo demás normal, de aproximadamente 5.000 millones de euros en esta categoría de gasto ya en 2025". Este es el llamamiento realizado por Francesco Cognetti, en nombre de FoSSC (el Foro que reúne a 75 Sociedades Científicas de Médicos Hospitalarios y Universitarios Italianos), del que es coordinador. Este recorte también sorprende a Filippo Anelli, presidente de Fnomceo, la federación de asociaciones médicas.

Según Cognetti, los pacientes corren el riesgo de pagar las consecuencias de esta medida, "especialmente los pacientes con cáncer, que no podrán acceder a terapias muy importantes en 2026.

Corremos el riesgo de no poder garantizar a todos los pacientes terapias cruciales contra enfermedades muy graves y generalizadas". Por lo tanto, el coste de los medicamentos hospitalarios se mantendrá prácticamente sin cambios, en más de 4.000 millones.

Y, añade el oncólogo, a esto se suma el increíble retraso en la entrega de medicamentos a los pacientes. De media, transcurren casi dos años desde el registro en la EMA -la agencia europea de medicamentos- hasta la inclusión en los Formularios Regionales, uno de los más largos de Europa.

El propio Presupuesto prevé un aumento insignificante en el número de nuevos médicos y enfermeros. Es insuficiente en comparación con las necesidades reales, y los aumentos salariales son insuficientes para abordar y resolver la escasez y el éxodo hacia el sector extranjero o privado.

Esta medida carece de medidas para mejorar el trabajo de estos profesionales y no ofrece soluciones efectivas para aumentar el atractivo del servicio nacional de salud.

Además, solo se han asignado 80 millones de euros para abordar los enormes problemas relacionados con la salud mental y otras afecciones que merecen un enfoque diferente.

"Finalmente, el Presupuesto de 2026 no incluye ninguna disposición que pueda abordar o resolver las emergencias agudas que azotan nuestro sistema sanitario, como la crisis de urgencias o las largas listas de espera", concluye el Coordinador del FoSSC.

"La grave falta de financiación sigue agravándose, lo que se traduce en un enorme aumento del gasto de bolsillo de las familias. Este ya alcanza los 41.000 millones de euros, a los que hay que añadir aproximadamente 6.000 millones de euros en gasto privado intermedio, es decir, la adquisición de servicios que solo son reembolsados ;;parcialmente por el Servicio Nacional de Salud. Además, es improbable que estas cifras sigan aumentando por la grave situación económica que afrontan muchos de nuestros conciudadanos", sentenció el experto. (ANSA).