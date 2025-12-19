ANSA/ Salud: En Italia, 800.000 casos de gripe en siete días

Más del 40% de las infecciones son atribuibles a virus de la gripe, y de estas, más de la mitad son causadas por la nueva cepa K del virus A/H3N2, que ahora es la dominante.

El nuevo virus, especifica el ISS basándose en datos epidemiológicos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque se caracteriza por una ventaja evolutiva que aumenta su transmisibilidad, no muestra actualmente un aumento en la gravedad de las manifestaciones clínicas.

Además, continúa el instituto, las estimaciones preliminares sugieren que las vacunas actualmente en uso continúan protegiendo contra la hospitalización, aunque, con base en los datos disponibles hasta la fecha, no es posible establecer su eficacia contra las manifestaciones clínicas de la enfermedad.

En cuanto a la circulación de la gripe, la semana pasada, como es habitual, los niños menores de 4 años fueron el grupo de edad más afectado: mientras que la población general registró una incidencia de 14,7 casos por cada mil habitantes, la tasa triplicó la de los niños más pequeños (42 casos por cada mil).

Entre las regiones, se registró una repentina explosión de la temporada de gripe en Cerdeña (23,61 casos por cada mil) y Campania (21,07), donde en tan solo siete días la intensidad pasó de baja o media a muy alta, la más alta de la escala.

Sicilia también registró una alta intensidad (17,61 casos por cada mil).

Europa también está presa de la gripe, con casos en aumento. La gripe ha llegado con fuerza al Viejo Continente.

Tras las primeras señales de alerta, la curva ha comenzado a ascender en casi todas partes.

Sin embargo, no sin sorpresas, como el descenso de casos en Gran Bretaña, donde es posible que ya se haya alcanzado el pico. El país fue uno de los más afectados, tanto que desde hace varias semanas se habla de una "supergripe" y se han multiplicado los llamamientos de las instituciones a la prevención para evitar la sobrecarga de los hospitales, que ya están desbordados y sufriendo.

En los últimos días, la Oficina Europea de la OMS informó que "más de la mitad de la Región Europea de la OMS está experimentando una temporada de gripe intensa y de inicio temprano impulsada por la nueva cepa", según el boletín, que detalla que, al menos, 27 de los 38 países miembros de la Región Europea de la OMS experimentan una actividad gripal alta o muy alta.

En Francia, todos los indicadores relacionados con las infecciones respiratorias agudas han aumentado durante la última semana. La presión hospitalaria también está aumentando: en los últimos siete días, se han registrado 23.800 visitas a urgencias por infecciones respiratorias agudas, lo que representa el 6,2% del total de ingresos en el país. Se han producido más de 7.000 hospitalizaciones: casi 1 de cada 10.

En España, la curva de gripe también está en ascenso, alcanzando los 195,9 casos por cada 100.000 habitantes la semana pasada. Entre los casos de infección respiratoria detectados por el sistema de vigilancia, la tasa de positividad de la gripe es del 55,2%. Los ingresos hospitalarios también están aumentando, y se estima que el 4,1% de los pacientes hospitalizados por gripe desde el inicio de la temporada han fallecido.

En tanto, en Alemania, los casos se han estabilizado durante la última semana a una tasa que aún se considera alta: más de 7 millones de alemanes estuvieron en cama por infecciones respiratorias la semana pasada. (ANSA).