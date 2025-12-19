ANSA/ Serie A: Roma quiere llegar a la cima

La máxima que indica que todos los triunfos valen tres puntos no parece acertada esta vez en el caso de la Roma porque Inter, Milan y Napoli, equipos que la preceden en la tabla, no saldrán al ruedo este fin de semana porque están disputando la Supercopa de Italia en Riad.

Si el equipo de Gasperini logra hilvanar su segunda victoria consecutiva y la undécima en el campeonato, alcanzará en la cima a un Inter que hoy chocaba con Bologna en una de las semifinales de la Supercopa (la otra la ganó Napoli por 2-0 el jueves frente a Milan, último campeón de ese torneo).

Los antecedentes no parecen favorables para que Roma celebre mañana en el Allianz Stadium, donde lo hizo apenas una vez en sus últimas 14 visitas, halago que tratará de repetir de la mano de un Gasperini que se formó como futbolista en las divisiones inferiores de Juventus, a las que dirigió también en sus inicios como entrenador.

Por ese motivo muchos apostaban a que tras su exitoso ciclo de nueve años con Atalanta, desembarcaría en la "Vecchia Signora", aunque él prefirió hacerlo en Roma porque -explicó hoy- "tenía un proyecto más desafiante y hoy puedo decir que estoy conforme con mi elección".

Roma tratará de extender la distancia de cuatro puntos que la separan de Juventus, quinta y en zona de clasificación a la próxima Europa League, porque necesita ganar un duelo con un rival directo en la lucha por el "scudetto" o un pasaje a la próxima Champions tras haber perdido con Inter, Milan y Napoli.

Esas fueron tres de las cinco derrotas que sufrió en un torneo en el que no conoce aún el empate y en el que "después de 15 fechas permite tener una idea, aunque no sé si estamos entre los equipos más fuertes del campeonato, pero sí puedo asegurar que los muchachos dieron todo incluso en la derrota", afirmó el DT.

"Este grupo está muy motivado y creció mucho en el aspecto técnico", agregó Gasperini, que no podrá contar mañana con el zaguero marfileño Evan N'Dicka, ni con el mediocampista franco-marroquí Neil El Aynaoui, afectados a sus selecciones que disputarán a partir del domingo la Copa Africana de Naciones justamente en Marruecos, flamante campeón de la Copa Arabe de la FIFA.

Tampoco será de la partida el delantero ucraniano Artem Dovbyk, quien se recupera de una lesión en la pierna izquierda, pero sí lo serán el argentino Paulo Dybala, quien iniciaría por quinto partido consecutivo en el banco de suplentes, y el español Mario Hermoso, que sí jugaría en el once titular a pesar de que todavía no está completamente recuperado de una dolencia.

Mientras la "Joya" espera su momento, el irlandés Evan Ferguson arrancaría desde el primer minuto en una Roma que llega al duelo entonada por "dos buenos partidos" (el que le ganó por 1-0 a Como en el campeonato y el que la vio imponerse por 3-0 en la Europa League ante el Celtic en Glasgow) a decir de Gasperini, según el cual "Juventus representa una buena oportunidad para saber en qué punto estamos y debemos afrontarla con concentración".

El técnico de la Roma intentará amargarle la Navidad a Juventus y a Spalletti, "un gran amigo con el que solemos juntarnos a cenar y quien venía a verme en Atalanta cuando dirigía a la selección nacional. Luciano está tratando de darle su impronta al equipo y no es fácil lograrlo después de haber asumido con el campeonato en marcha (reemplazó al croata Igor Tudor, Ndr)", destacó.

"Ante Bologna, vi a una Juventus que creció", apuntó Gasperini al aludir al triunfo por 1-0 en la fecha anterior del equipo de Spalletti, que de ese modo desplazó del quinto puesto a su rival de turno, al que ahora precede por un punto de ventaja.

"Jugamos un gran partido ante Bologna, pero ahora nos espera Roma, un examen de madurez, diría que un examen universitario", afirmó Spalletti en la previa, al reconocer que "me gustaría poder afrontarla con todo el plantel a disposición, pero siento curiosidad por ver a mi equipo ante un rival así", dijo al anticipar que el brasileño Gleison Bremer será titular y el colombiano Juan Cabal "será evaluado porque arrastra una fatiga muscular".

Spalletti bromeó también al aludir al delantero estadounidense nacionalizado canadiense Jonathan David al exlicar que "hicieron bien en no invitarlo a cenar porque le ralló queso parmesano a un plato de pastas con almejas. Desde ese día, no lo volvieron a invitar", completó generando risas en el auditorio.

Más serio, el DT de Juventus comentó que "Gasperini siempre me generó curiosidad. Lo conozco bien, sé como hace su trabajo y sé que allí radica su éxito. De alguien como él, sólo se puede aprender", explicó al destacar que el estilo de su colega "se convirtió en una marca de fábrica porque sus equipos juegan un fútbol total que te esperan prácticamente frente a tu arco para atacarte de inmediato. No te dejan respirar", afirmó.

La buena noticia para Spalletti es el regreso del polaco Arkadiusz Milik, con pasado en Napoli al igual que él, quien "será convocado y parece un niño con juguete nuevo. En Juventus tiene la posibilidad de jugar como siempre le gustó y sabe cumplir muy bien su función", destacó el DT, que para atacar a Roma apostará por el turco Kenan Yildiz, el mencionado David y el portugués Francisco Conceicao (el serbio Dusan Vlahovic no será de la partida).

Roma le responderá con Ferguson, flanqueado por Lorenzo Pellegrini y por el argentino Matías Soulé en ataque, mientras que Dybala esperará su momento en el banco, junto con el arquero colombiano Devis Vásquez. (ANSA).