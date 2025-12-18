ANSA/ Sinner y los Papas, entre los más buscados en Wikipedia en Italia

El tenis encabeza la lista de curiosidades del país: por segundo año consecutivo, Jannik Sinner encabeza la lista de las 10 entradas más visitadas en Wikipedia en italiano en 2025. Su rival, el español Carlos Alcaraz, alcanza el octavo puesto del ranking. El Top 10 también refleja la actualidad: por segunda vez en la historia un Papa muere durante el Año Jubilar, el podio lo ocupan Francisco (en tercer lugar) y su sucesor, León XIV (en segundo). Unos lugares más abajo se encuentran las entradas "Lista de los Papas" (en sexto lugar) y "Papa Juan Pablo II" (en décimo).

Espacio también para el espectáculo: en cuarto lugar, con más de 2,6 millones de visualizaciones, se encuentra Lucio Corsi, estrella del Festival de Música de San Remo, el evento insignia de la RAI, quien ocupa el quinto lugar. Además en el mundo de la música, la entrada dedicada a Olly habría entrado en el Top 10 si se hubieran incluido las miradas de dos entradas anteriores, posteriormente redirigidas: con Olly (cantante) y Olly (rapero), el artista habría superado las 2.103.000 visualizaciones. La página del Festival de San Remo 2025, con más de 1,6 millones de visualizaciones, también estuvo cerca de entrar en la clasificación.

Y luego están los crímenes reales. La entrada sobre el asesino en serie estadounidense Ed Gein ocupa el séptimo lugar: la historia del "Carnicero de Plainfield", responsable de dos asesinatos y profanaciones de tumbas en Wisconsin, posteriormente declarado demente y trasladado a un manicomio, donde pasó los últimos dieciséis años de su vida, volvió a la palestra gracias, en parte, a la serie de televisión "Monster: La historia de Ed Gein". En noveno lugar se encuentra el crimen de Garlasco, que sigue siendo el centro de atención mediática.

Por poco no ingresó el Monstruo de Florencia, que quedó a las puertas del top 10 tras acumular 1,7 millones de visualizaciones, presumiblemente gracias al estreno de la miniserie de Netflix "El monstruo". Entre las otras entradas que no ingresaron en el top 10 se encuentra San Carlo Acutis, con más de 1,6 millones de visualizaciones.

Este es el Top 10 compartido por por Wikimedia, actualizado a noviembre de 2025: 1) Jannik Sinner: 3.877.370 visitas. 2) Papa Francisco: 3.144.224 visitas. 3) Papa León XIV: 3.025.143 visitas. 4) Lucio Corsi: 2.640.402 visitas. 5) RAI: 2.552.962 visitas. 6) Lista de los Papas: 2.309.967 visitas. 7) Ed Gein: 1.963.923 visitas. 8) Carlos Alcaraz: 1.826.086 visitas. 9) Garlasco Crime: 1.802.455 visitas.

10) Papa Juan Pablo II: 1.717.407 visitas. (ANSA).