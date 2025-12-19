ANSA/ Tras el Louvre, el Eliseo; robaron preciosa porcelana Sèvres del Palacio

El escenario del robo "XXL", como publicó hoy el periódico Le Parisien, el primero en revelar la noticia, es el histórico (y fuertemente custodiado) palacio presidencial francés, en la rue du Faubourg Saint-Honoré, donde residen el presidente Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte. Y los personajes en cuestión fueron arrestados en los últimos días junto con un tercer cómplice. Ambos confesaron el robo.

Durante dos años, decenas de piezas —más de cien tazas, cuencos y platos de la prestigiosa Manufactura de Sevres— han sido robadas discretamente de los servicios presidenciales.

Estas mismas piezas se utilizan para las noches de gala y los almuerzos de Estado de Macron.

El maitre d'Hotel los conocía bien: de hecho, fue él quien se encargó de organizar los banquetes durante más de cinco años. Junto a él, en el banquillo de los acusados de París, se encuentran Ghislain M., de treinta años, y un tercer hombre, un anticuario de Versalles, todos ellos procesados por robo y receptación. Tras contactarlo a través de redes sociales, se dice que Ghislain M. convenció al mayordomo del Palacio del Elíseo para que robara la porcelana del palacio, con la complicidad del tercer hombre, también experto en antigüedades.

El mayordomo también está acusado de falsificar el inventario de objetos del Palacio del Elíseo antes de que las misteriosas desapariciones se hicieran demasiado evidentes, despertando sospechas entre los agentes de seguridad.

El martes, la gendarmería realizó detenciones simultáneas en los distritos de Loiret y Versalles. Un registro del apartamento de Versalles permitió recuperar gran parte de los objetos robados.

Ghislain M. estaba "sin duda, arrastrado por su pasión", argumentó su abogado ante el tribunal. Irónicamente, el joven entusiasta de la cerámica antigua también trabaja como conserje en el Louvre, el museo parisino afectado por el audaz robo de las joyas de la corona hace dos meses.

Aunque ambos casos parecen no tener ninguna relación, los jueces lo inhabilitaron inmediatamente para ejercer su cargo.

Según Le Figaro, al día siguiente del robo en el Louvre, el 19 de octubre, Ghislain M. también tuvo la audacia de dirigirse públicamente a la presidenta del museo, Laurence de Cars: "En cierto momento, usted también tiene que bajar de sus oficinas, ha perdido el contacto con los espacios de exposición, no deberíamos ser tomados por imbéciles", le disparó.

Esta declaración provocó un estruendoso aplauso de los trabajadores del Louvre. Todos los principales acusados se han comprometido a devolver la porcelana robada que aún conservan.

(ANSA).