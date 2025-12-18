ANSA/ Ucrania: CNN, flota fantasma rusa espía a Europa

Desde la invasión de Ucrania, Moscú desarrolló una "flota en las sombras" de cientos de petroleros que transportan crudo ruso desde puertos del Báltico y el mar Negro, generando cientos de millones de dólares al Kremlin cada año. En los últimos meses, se ha informado de que algunos de estos buques han incorporado algunos miembros sospechosos.

CNN ha revisado dos listas de tripulantes de estos barcos, que son predominantemente no rusos. Sin embargo, los documentos también incluyen dos nombres rusos, junto con los datos de sus pasaportes, al final de la lista.

La inclusión de rusos con experiencia en seguridad en la flota encubierta ha generado alarma en las capitales europeas, según CNN, ya que demuestra lo despiadada que se ha vuelto las tácticas del Kremlin.

En declaraciones a múltiples fuentes de inteligencia, la cadena estadounidense supo que varios de estos hombres trabajan para una empresa rusa secreta llamada Moran Security. Algunos de ellos son mercenarios, según las fuentes, y han trabajado anteriormente para contratistas militares privados rusos, como el infame Grupo Wagner.

Moran es una empresa de seguridad privada vinculada a la inteligencia y el ejército rusos, según fuentes occidentales.

La compañía fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2024 por proporcionar "servicios de seguridad armados" a empresas estatales rusas, con el fin de "intensificar la presión sobre Rusia por su guerra cruel y no provocada contra Ucrania".

El personal de Moran ha sido destacado en varios petroleros de la flota encubierta rusa y, a menudo, son los únicos rusos a bordo, según fuentes de inteligencia ucranianas y occidentales.

La inteligencia ucraniana observó el despliegue de estos guardias en la flota encubierta hace unos seis meses. Una fuente de inteligencia occidental añadió que, en una ocasión, el personal de Moran tomó fotografías de instalaciones militares europeas desde uno de los buques de la flota encubierta. Los rusos a bordo también tienen la tarea de vigilar a los capitanes del buque, ya que la mayoría de ellos no son ciudadanos rusos, según Oleksandr Stakhnevych, del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania.

Los funcionarios de inteligencia afirman que colocar hombres armados con experiencia militar en estos buques es otra herramienta de las técnicas de guerra híbrida del Kremlin, diseñadas para perturbar Europa.

Fuentes de inteligencia también informaron a CNN que estos hombres han participado en actividades de sabotaje, sin proporcionar más detalles. (ANSA).