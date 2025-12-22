ANSA/ Ucrania: Explota un coche-bomba en Moscú, asesinado un general del Estado Mayor

Poco antes, surgieron informes sobre la explosión de un coche en el patio de un edificio en el sur de Moscú.

Investigadores rusos, escribe TASS, están evaluando varias teorías sobre el asesinato, una de las cuales sugiere que "el ataque fue organizado por los servicios especiales ucranianos".

Se está llevando a cabo una investigación en el lugar de la explosión.

"Se está interrogando a testigos presenciales y se están examinando las grabaciones de las cámaras de seguridad", declaró Petrenko, portavoz del Comité de Investigación.

El alto mando asesinado, Fanil Sarvarov, de 56 años y director del departamento de entrenamiento operativo del Estado Mayor del Ejército, había sido nombrado teniente general por el propio presidente Vladimir Putin en mayo de 2024, según TASS.

El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, afirmó que los servicios secretos notificaron inmediatamente al presidente Putin sobre el intento de asesinato del general Sarvarov. "Los servicios secretos informarán de inmediato", declaró el portavoz del Kremlin, citado por la agencia de noticias Interfax.

Peskov respondía así a una pregunta sobre si el presidente ruso había sido informado del asesinato del jefe del departamento de entrenamiento operativo del Estado Mayor. Hoy, el presidente ruso se encuentra en San Petersburgo para asistir a las tradicionales reuniones de fin de año de los líderes de la CEI, la Comunidad de Estados Independientes y la Unión Económica Euroasiática, que este año se celebrarán entre el 21 y el 22 de diciembre.

La potencia explosiva de la bomba casera que mató al general ruso en Moscú equivalía a aproximadamente 300 gramos de TNT, según informaron dos fuentes policiales a la agencia de noticias RBK.

La Fiscalía de Moscú, que se ha hecho cargo de la investigación, informó que el dispositivo se colocó con un imán en los bajos del Kia Sorento de Sarvarov, cerca del asiento del conductor. La agencia de noticias TASS informa que la explosión se produjo cuando el conductor frenó. (ANSA).