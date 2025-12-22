Fanil Sarvarov, nacido en 1969 en la región de Perm (Urales), se formó en las academias militares de las Fuerzas Blindadas y el Estado Mayor.

Actualmente, dirigía la Dirección de Entrenamiento Operativo del Ministerio de Defensa. En 2024, recibió el grado de teniente general del presidente ruso, Vladímir Putin.

Entre 1992 y 2003, Sarvarov participó en operaciones de combate durante el conflicto osetio-ingusetio y en la operación antiterrorista en Chechenia. Entre 2015 y 2016, actuó en la intervención de las Fuerzas Armadas rusas en Siria.

Tras su participación en la Operación Militar Especial Ucraniana, fue incluido en la lista de presuntos "criminales de guerra" del portal web ucraniano "Mirotvorets" (Pacificador).

Durante su carrera, fue condecorado con la Orden del Valor, la Orden al Mérito a la Patria y la Orden al Mérito Militar. (ANSA).