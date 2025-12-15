ANSA/ Ucrania: Londres advierte, "la Rusia de Putin es una grave amenaza"

Una amenaza que se refleja en sus palabras no solo en el conflicto en Ucrania, sino también en formas de "guerra híbrida" contra Occidente, ciberataques y la creciente sospecha sobre drones no identificados que sobrevuelan países de la OTAN.

Por lo tanto, Londres debe seguir apoyando a Ucrania y presionando a Moscú junto con Kiev, continúa Metreweli, cuyo nombramiento ha sido calificado de histórico en los últimos meses por los medios británicos, pero que también se ha visto empañado por vergonzosas revelaciones sobre vínculos familiares —inicialmente ocultos— con un abuelo de origen ucraniano que colaboró con la Alemania nazi.

Experta en nuevas tecnologías, tras haber dirigido un departamento ad hoc del MI6 antes de ascender al rango más alto de la agencia (el que ostenta Judi Dench en la serie de películas de James Bond, como "M"), Metreweli también enfatiza la necesidad de que los agentes 007 actuales sean, sobre todo, espías tecnológicamente actualizados: "Tan cómodos con el código informático como con los recursos humanos, con la inteligencia artificial y Python como con múltiples idiomas extranjeros".

En la misma línea, el general Richard Knighton, recién nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa, también mencionó a Rusia (pero también a China) como una amenaza en un discurso pronunciado hoy en el Royal United Services Institute (RUSI) de Londres, instando a respuestas en términos de resiliencia (no solo del ejército y el gobierno), sino de la sociedad británica en su conjunto.

Según Knighton, Moscú busca "desafiar, limitar, dividir y, en última instancia, destruir a la OTAN". Este es "el escenario más peligroso que he enfrentado en toda mi carrera militar", continuó el general, describiendo el aumento de recursos para "defensa y disuasión" como consecuencia del "mayor coste de la paz". También anunció, entre otras cosas, la asignación de £50 millones adicionales para apoyar escuelas de especialización militar "excelentes" especializadas en avances técnicos y tecnológicos. (ANSA).