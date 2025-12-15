ANSA/ Ucrania: UE y Berlín advierten, Europa en juego con los activos rusos

En Bruselas, en el arranque de una de las semanas más complejas de la historia reciente de la Unión, esta vez no hay ninguna intención de bajar el tono.

El acuerdo madre —el uso de los activos rusos congelados— es una batalla en la que Ursula von der Leyen no está dispuesta a dar marcha atrás. Y poco importa, al menos por ahora, que quien frene sea una de sus aliadas más cercanas, Giorgia Meloni.

La partida se juega al límite, como un apéndice de la mesa principal de negociaciones. Pero, en los pliegues del diálogo entre Estados Unidos, Ucrania y la UE, el tema de los bienes rusos también irrumpió en Berlín con toda su vehemencia.

"Es una cuestión decisiva para nuestra capacidad de acción en la UE. Tenemos que resolverla ahora", enfatizó Friedrich Merz. "Usemos los activos para convencer a Moscú de que no alcanzará sus objetivos", le respondió Volodymyr Zelensky.

El canciller alemán se está consolidando como uno de los principales aliados de Von der Leyen en este frente. Fue él quien viajó personalmente a Bruselas para intentar convencer al primer ministro belga, Bart De Wever, aún escéptico sobre las posibles repercusiones que la medida podría tener para su país.

El Banco Central ruso, por ejemplo, ya reclamó a Euroclear una compensación de unos 200.000 euros en la demanda presentada ante el tribunal arbitral de Moscú.

Para Merz, sin embargo, nada es comparable a un "no deal".

En ese caso, advirtió, "la capacidad de acción de la UE quedará gravemente dañada durante años. Habríamos demostrado que, en una hora decisiva de nuestra historia, no sabemos mantenernos unidos para defender nuestro orden político".

Sus palabras resonaron con fuerza en las cancillerías europeas, en línea con las de Kaja Kallas. Consultada por la declaración con la que Italia, Malta, Bulgaria y Bélgica pidieron a la UE encontrar soluciones alternativas, la Alta Representante explicó con contundencia que "las otras opciones no funcionan".

Poco después, el vocero de la Comisión añadió que sí existe una alternativa: prestar dinero a Kiev apoyándose en la deuda común. No hizo falta aclarar que ese plan B está lejos de contar con el consenso necesario.

La tercera opción —una fumata negra en la cumbre de los 27— ni siquiera está hoy sobre la mesa en Bruselas.

No queda, entonces, más que seguir adelante: pulir los textos, reforzar las garantías, tranquilizar a los escépticos y esquivar las trampas soberanistas. Entrada la noche, los embajadores de los 27 volvieron a reunirse de cara al Consejo Europeo. Sobre la mesa, los textos con las nuevas revisiones técnicas sobre los Préstamos de Reparación.

Por ahora, hay dos países abiertamente en contra del uso de los activos, Hungría y Eslovaquia, y otros cinco muy cerca de estarlo (los cuatro firmantes de la declaración conjunta más la República Checa). Los números indican que existe una mayoría calificada para aprobar la medida. Pero "el objetivo es tener a todos a bordo", explicó una fuente europea.

El riesgo de una fractura de alto impacto está a la vuelta de la esquina, con consecuencias potencialmente graves sobre el otro gran dossier de la semana: el acuerdo UE-Mercosur.

El vuelo previsto para el sábado de Von der Leyen rumbo a Brasil para la firma pende de un hilo. París volvió a elevar el tono y, según versiones aparecidas en medios internacionales, tendría a Roma de su lado.

Sin una mayoría calificada, la firma se cae y "se frustraría una decisión estratégica para la UE", advirtió el comisario Maroš Šefčovič. La semana de la verdad para Europa no se juega únicamente en el frente ucraniano. (ANSA).