ANSA/ Vaticano: Desaparición de Emanuela Orlandi, una amiga bajo investigación

Hay una nueva sospechosa en la investigación del caso de la joven desaparecida en el Vaticano.

Se trata de Laura Casagrande, amiga y exalumna de la misma escuela de música a la que asistía la joven de quince años. Está acusada de proporcionar información falsa a la fiscalía.

Presuntamente, proporcionó versiones contradictorias de los hechos que llevaron a la desaparición de la joven. La mujer fue interrogada esta mañana en Piazzale Clodio por los investigadores, acompañada por su abogado.

"Esta es una noticia importante. Me alegra mucho, sobre todo que la Fiscalía esté llevando a cabo una investigación confidencial, lo que significa que se está llevando a cabo con total seriedad", comentó Pietro Orlandi, hermano de Emanuela.

"Tenemos la máxima confianza en el trabajo de los magistrados", enfatizó la abogada de la familia, Laura Sgró.

La investigación, reabierta en 2023, ha sido confiada a los Carabineros de la Unidad de Investigación de Roma y coordinada por la Fiscalía. Los investigadores continúan analizando los documentos. Las horas previas a la desaparición de Emanuela están bajo especial escrutinio. Al mismo tiempo, los magistrados del Vaticano también tomaron medidas y se estableció una comisión de investigación bicameral.

Y hace poco más de un año, Laura Casagrande compareció ante la comisión parlamentaria, junto con otro exalumno de la escuela de música Tommaso Ludovico da Victoria y un amigo de Emanuela. De las transcripciones de la época, parece que Laura Casagrande pudo haber sido la última persona que vio a la joven el día de su desaparición en Corso Rinascimento, tras salir de la escuela de música en Piazza Sant'Apollinare.

Su reconstrucción del día, ante la Comisión, estuvo acompañada de una serie de "no recuerdo", "oscuridad total" y "nada". Durante la audiencia, habló entonces del "operador telefónico" que la llamó a casa. "Supe de inmediato que no era una broma", dijo la mujer.

"El tono de su voz era entre árabe y oriental. No puedo distinguirlos bien, pero era auténtico. No sé si era turco, árabe o afgano, pero era creíble y muy apremiante. No pude seguir el dictado tan rápido. Dije: 'Un momento', el mensaje era larguísimo, de muchas páginas. Entonces mis padres y consignamos todo a ANSA y fuimos en persona, como nos habían dicho".

Una audiencia que, según declaró hoy Andrea De Priamo, presidente de la Comisión Bicameral, "resultó altamente contradictoria, como si la persona interrogada quisiera retirarse del lugar". "Investigaciones posteriores aún nos llevan a creer", añadió, "que pudo haber sido una de las últimas, si no la última, persona en haber visto a Emanuela en Corso Rinascimento. La Presidencia ya había incluido su nombre entre los interrogados de nuevo, sin descartar hacerlo mediante un interrogatorio testifical en lugar de una audiencia privada".

La inclusión de Laura Casagrande en el registro de sospechosos se produce pocos días después de conocerse una nueva pista de la investigación que sugiere la posible participación del tío de Emanuela, Mario Meneguzzi (fallecido hace tiempo), cuya vivienda en la zona de Rieti fue registrada en abril del año pasado.

Emanuela Orlandi es una ciudadana vaticana que desapareció a los 15 años en la ciudad de Roma, el 22 de junio de 1983, en lo que luego fue considerado como un secuestro cuyo motivo nunca tuvo una resolución judicial. Al tratarse de la hija de Ercole Orlandi, quien trabajaba en la Ciudad del Vaticano como funcionario de la Prefectura de la Casa pontificia, el hecho tuvo una gran repercusión en Italia y en el mundo entero, sobre todo después de las intervenciones públicas del papa Juan Pablo II a favor de la niña. (ANSA).