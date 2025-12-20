ANSA/Abusos: La galería de VIP en las fotos de Jeffrey Epstein

Por Anna Lisa Rapan… (ANSA) - ROMA, 20 DIC - Hubo un tiempo en que bastaba con decir "jet set": se reconocen, a primera vista, todos los rostros en la galería de imágenes que surgen de los archivos de Jeffrey Epstein. No hay mucho realmente nuevo, pero sí muchas sugerencias, empezando por la foto del expresidente estadounidense Bill Clinton en un jacuzzi, o la que muestra a Mountbatten-Windsor, el ahora ex príncipe Andrés, recostado en el regazo de cinco mujeres cuyas identidades fueron ocultadas, mientras Ghislaine Maxwell —compañera y cómplice del financiero Jeffrey Epstein— las observa desde arriba.

Esta última imagen es una de las inéditas hasta ahora y aparentemente fue tomada en el salón de la residencia de campo de la familia real británica en Sandringham: no es un detalle menor, porque en esa pose, en ese lugar, el impacto en el espectador es casi como un testimonio que confirma la arrogancia y la hubris de alguien que, armado de dinero, estatus e incluso títulos reales, piensa: "Porque yo puedo".

Esta vez, casi no hay rastro de Donald Trump, lo que despierta sospechas entre los demócratas estadounidenses. Pero este es el lado más político de la historia, que ya se debate en Washington entre el Capitolio y la Casa Blanca.

Mientras tanto, las fotos cuentan una historia de riqueza desmedida, de sonrisas con copas en la mano, fiestas VIP e islas ultra exclusivas. Como una lista de "Quién es Quién", un poco descolorida, ciertamente anticuada, y ahora mucho menos brillante dada la sombra proyectada por el escándalo del financista pedófilo, amigo de los poderosos y famosos.

Los medios de comunicación que publican las fotos en las galerías de sus sitios web especifican: "Ser fotografiado con Epstein o aparecer en estos archivos no indica ningún ilícito", y es cierto.

El scroll muestra a Epstein en una foto con Michael Jackson, pero también con el actor Kevin Spacey, quien, por ejemplo, en una imagen aparece en grupo con Maxwell y Clinton en las salas de guerra de Winston Churchill, el lugar secreto y subterráneo donde se reunía el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, sonriendo con Epstein en una playa, aparece el fundador de British Virgin, Richard Branson. Hay una con Mick Jagger y otra de Ghislaine Maxwell frente al número 10 de Downing Street, pero eso no es novedad: hija de un otrora poderoso magnate de los medios británicos, Ghislaine siempre había entrado con soltura en la élite.

Entre las novedades se encuentra una imagen de Bill Clinton sin camisa en un jacuzzi con una persona con el rostro cubierto.

No se sabe con certeza dónde se tomó la foto ni quién está junto al expresidente. En otras fotografías, Clinton aparece nadando en la piscina junto a Ghislaine Maxwell y con otra persona con el rostro oscurecido. El ya conocido retrato del expresidente estadounidense con tacones altos y vestido de mujer reaparece: un cuadro colgado en un estudio de la residencia de Epstein en Nueva York. (ANSA).