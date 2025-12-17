ANSA/Ambiente: El Ártico registró su temporada más cálida en 125 años, advierte NOAA

El reporte también señala que la tundra norteamericana mostró el mayor nivel de "verdor" jamás registrado, reflejo de un crecimiento inédito de la vegetación, un indicador clave de los profundos cambios que atraviesa la región a medida que el planeta se calienta.

"El Ártico continúa calentándose a un ritmo superior al promedio global, y los diez años que componen la última década han sido los diez más cálidos jamás registrados", afirmó Steve Thur, científico jefe interino de la NOAA y administrador adjunto de investigación oceánica y atmosférica.

Como consecuencia de este calentamiento acelerado, el informe advierte que el deshielo del permafrost está alterando los ecosistemas, llegando a teñir de color anaranjado más de 200 cuencas hidrográficas en el Ártico de Alaska, debido a la liberación de hierro y otros elementos en los ríos.

Investigadores detectaron además mayor acidez y concentraciones elevadas de metales tóxicos en estas corrientes.

El documento marca el vigésimo año consecutivo de publicación del Arctic Report Card, y es el primero elaborado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. La actual administración ha cuestionado reiteradamente la ciencia climática y ha tomado medidas para reducir o desactivar informes y bases de datos sobre cambio climático, incluyendo la Evaluación Nacional del Clima y registros de desastres climáticos de alto costo.

Trump ha calificado al cambio climático como un "engaño" y su gobierno trabaja para limitar la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de regular las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pese a ese contexto político, los autores del informe aseguraron que no hubo interferencia política en su elaboración.

"No recibimos ningún tipo de presión política sobre nuestros resultados", afirmó Matthew Druckenmiller, uno de los autores y científico del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo, durante una conferencia de prensa.

La NOAA presentó el informe durante la reunión anual de la Unión Geofísica Americana en Nueva Orleans, uno de los mayores encuentros científicos del mundo, que reúne a miles de investigadores. Allí, Marc Alessi, científico climático de la Union of Concerned Scientists, afirmó que el documento "describe con claridad lo que está ocurriendo sobre el terreno" y advirtió que las conclusiones siguen siendo una "alarma roja".

El informe también alerta sobre los riesgos para la continuidad de la observación científica en la región. Recortes presupuestarios y reducción de personal podrían afectar la red de monitoreo del Ártico, incluyendo satélites clave que miden el hielo marino y que están programados para ser retirados en 2026.

Además, algunos conjuntos de datos, como los que miden el verdor de la tundra, podrían dejar de actualizarse por falta de financiamiento. (ANSA).