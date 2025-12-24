ANSA/Argentina: Buenos Aires teme una Nochebuena bajo agua

Y, para estas festividades, el pronóstico del tiempo no parece ser muy alentador y podría repetirse el panorama climático del martes.

El pronóstico señalaba que en la jornada del martes, el fenómeno comenzaría a desarrollarse pasado el mediodía, en el contexto de un día marcado por temperaturas superiores a los 30°C y un ambiente muy húmedo, condiciones que favorecieron la formación de núcleos de tormenta.

La combinación de calor extremo y humedad generó un ambiente pesado e inestable en la franja central y el litoral de Argentina. Esta inestabilidad propició un temporal hacia la tarde, fenómeno que terminó derivando en tormentas de gran intensidad.

Según remarcaron fuentes oficiales, en una hora cayeron 80 milímetros, igual a casi todo el mes de diciembre, ya que, de acuerdo a las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional, el promedio de lluvias mensual es de 100 milímetros.

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) muestra que para este miércoles, víspera de Navidad, la máxima podría alcanzar los 34°C, mientras que la mínima rondaría los 23°C.

Hacia la tarde de hoy, el SMN indica que el riesgo de chaparrones volverá a incrementarse, con chances de lluvias entre el 10% y el 40%, lo que aumentará hacia la noche con pronóstico de tormentas en una probabilidad del 70%, y ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

Para la madrugada, las lluvias pasarán a ser tormentas aisladas y habrá un brusco descenso de la temperatura (18°C).

Pero el viento aumentará, con ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

Por otro lado, el mapa de alertas del SMN muestra que para hoy habrá alerta amarilla por tormentas que atravesará casi toda la provincia de Buenos Aires.

El martes, un sorpresivo temporal afectó a la ciudad y el conurbano: varios autos quedaron bajo el agua en la ruta Panamericana. Un sorpresivo temporal afectó a la ciudad y el conurbano: varios autos quedaron bajo el agua en la ruta Panamericana, una de las principales arterias de acceso a la ciudad de Buenos Aires.

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, informó a varios medios, pasadas las 21, que se realizaron 30 rescates de personas que habían quedado atrapadas dentro de vehículos durante las inundaciones.

"Hubo gente que corrió riesgo su vida y la respuesta se focalizó en salvar a las personas", explicó el funcionario.

Según precisó García, el fenómeno fue "extraordinario" por su intensidad y por lo focalizado que fue. Precisó que las fuertes lluvias contrastaron con la nula presencia de precipitaciones en la zona sur del conurbano y en gran parte de la ciudad de Buenos Aires.

Imágenes de calles anegadas y autos tapados por agua comenzaron a viralizarse en redes sociales. Entre los primeros videos que comenzaron a circular por la tarde -principalmente en X- aparecieron imágenes del shopping Unicenter -el más grande de Argentina-, que sufrió filtraciones en los techos de sus pasillos. En consecuencia, el centro comercial ubicado en la localidad de Martínez fue evacuado.

El SMN también compartió algunas medidas de protección y recomendaciones a tener en cuenta en el marco de la alerta emitida para hoy. Entre ellas, permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

También, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. Por último, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no se debe permanecer en playas, ríos, lagunas o piscinas. (ANSA).