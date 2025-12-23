ANSA/Argentina: En Navidad, Milei regala libro que narcotráfico y usura

Milei quiso, de ese modo, ratificar su posición ideológica llamada libertaria, la cual, entre otras cuestiones, se compone de elementos basados en el individualismo extremo, el repudio a las regulaciones del Estado y el rechazo a la idea de justicia social.

Desde la residencia presidencial de Olivos -a 15 kilómetros del centro de Capital Federal- se difundió una imagen oficial en la cual tanto Milei como sus ministros sostienen, sonrientes, el libro "Defendiendo lo indefendible", de Block, uno de los autores más polémicos dentro de la llamada ideología libertaria.

Según distintas fuentes y declaraciones, citadas por el diario argentino Infobae, el mandatario buscó transmitir la necesidad de hacer una defensa férrea de la libertad individual, inclusive cuando esa postura resulte impopular.

La entrega del libro fue acompañada por un asado, un culto gastronómico argentino, efectuado con carnes cocidas a las brasas sobre típicas parrillas de metal.

El eje central que recorre la obra consiste en plantear que el liberalismo "es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad".

En ese sentido, por ejemplo, Block considera a las mujeres que ejercen la prostitución como un intercambio voluntario de servicios sexuales por dinero entre adultos responsables, por lo cual esa "actividad" no debería ser objeto de prohibición ni de regulación estatal.

Asimismo, Block considera que el narcotraficante no es sino un proveedor que "responde a una demanda existente y voluntaria", por lo cual, la violencia asociada a ese ámbito delictivo es, a juicio del economista, efecto de su prohibición.

En un mercado libre, añade Block, esas acciones no serían "moral ni económicamente distintas" de cualquier otra forma de comercio.

Por otra parte, el economista estadounidense entiende que el trabajo infantil puede resultar una actividad beneficiosa para las familias.

Otras actividades controvertidas que el autor defiende son la minería a cielo abierto, la especulación como forma legítima de asumir riesgos, el rechazo a cualquier forma de impuesto sucesorio en las herencias de grandes fortunas, el blanqueo de dinero realizado por actores privados, y la tolerancia a la difusión de noticias falsas, siempre y cuando no se traduzcan en agresiones físicas. (ANSA).