ANSA/Argentina: Milei, "cambiamos la ley sobre los glaciares, obstaculiza el desarrollo"

Más de 20 organizaciones ya se pronunciaron en contra y, según Greenpeace, la iniciativa es "inconstitucional".

Los ojos de los movimientos ambientalistas a nivel global están puestos en el país sudamericano, que en la Patagonia alberga algunos de los glaciares más bellos del mundo, desde el Perito Moreno hasta el Spegazzini.

Según un comunicado divulgado por la presidencia argentina, la normativa del 2010 presenta "graves lagunas" ya que "bajo pretextos ideológicos se ha obstaculizado el desarrollo del país".

La reforma en cuestión -que debería discutirse en sesiones extraordinarias- propone, por lo tanto, el objetivo de "reglas claras": va desde la "protección de los glaciares que cumplen una efectiva función hídrica" hasta el fortalecimiento de los "estándares ambientales vigentes y la eliminación de la discrecionalidad".

El texto también busca dar un papel más incisivo a las autoridades provinciales "en la evaluación del impacto ambiental, reconocer su capacidad técnica y científica y promover una eficiente articulación con el Inventario Nacional de Glaciares, con el fin de disponer de información precisa, actualizada y útil para el proceso de toma de decisiones".

La iniciativa, destacan los observadores, es una respuesta a las solicitudes de las provincias que forman parte de la Mesa del litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la del cobre (Mendoza y San Juan) y se enmarca plenamente en la filosofía económica de Milei, quien en los meses pasados ya ha implementado medidas para aprovechar los recursos del país.

En particular, se señala que el artículo 6 de la ley impide la exploración y explotación minera en los glaciares y en los ambientes periglaciares. Pero según las empresas del sector del cobre, una modificación podría desbloquear inversiones por US$35.000 millones.

El mismo presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, confirmó al diario LA NACION que un relajamiento de la norma desbloquearía proyectos multimillonarios.

Según Greenpeace, en cambio, las enmiendas ponen en riesgo las salvaguardias esenciales, pues subordinan la conservación de los glaciares a evaluaciones discrecionales, poniendo en cuestión el valor hídrico integral, y trasladando a las provincias la definición efectiva de lo que está protegido.

Además, el proyecto -subrayó la organización- viola el carácter nacional de los requisitos mínimos ambientales establecidos por la Constitución. (ANSA).