ANSA/Arqueología: Hallan nuevos frescos en la Villa de Popea

La excavación, recientemente iniciada, está revelando los primeros atisbos de refinados frescos, que incluyen animadas figuras de pavos reales y máscaras.

Los hallazgos iniciales de las investigaciones, incluida la finalización de la excavación de la sala, se ilustran en un artículo de la revista electrónica sobre excavaciones de Pompeya.

"A pesar de los vestigios existentes y los esfuerzos interpretativos realizados durante las excavaciones iniciales, la disposición real de esta sala y las circundantes seguía siendo incierta hasta la fecha. Este trabajo actual aportará clarificación, además de revelar nuevas secciones decoradas con extraordinario detalle y colorido, algunas de las cuales ya podemos admirar", explica el director del parque, Gabriel Zuchtriegel.

Entre los descubrimientos se encontraban una figura completa de pava real, idéntica al ejemplar macho hallado en la parte sur del mismo muro, y varios fragmentos que representan una máscara teatral.

Gracias a la técnica de fundición, la excavación también reveló las huellas de los árboles que antaño adornaban el jardín, en sus posiciones originales e insertadas en un preciso esquema ornamental que duplicaba la columnata del pórtico sur, evocando patrones documentados en domus pompeyanas y en el propio yacimiento de Oplontis.

La excavación también identificó cuatro nuevas estancias, además de las 99 ya conocidas, incluyendo una sala absidal que probablemente formaba parte de los baños termales.

Simultáneamente a la excavación, se están realizando trabajos de restauración de los elementos decorativos de dos pequeñas y exquisitas habitaciones, conocidas como cubículos, originalmente destinadas a zonas de descanso.

Estas habitaciones tienen vistas a la zona suroeste de la Villa, justo al lado del otro yacimiento.

Su rica decoración es impactante, compuesta por estuco, paredes con frescos, bóvedas pintadas y mosaicos en el suelo de extraordinaria belleza. Al igual que las demás estancias de la Villa, revela la gran habilidad de los artesanos de la época y una variada paleta de pigmentos, incluyendo el azul egipcio.

