ANSA/Arte: Fotos de Autor y Gianni Versace destacan en las muestras de Navidad

En Jesi, la relación del medio fotográfico con los cuerpos, los lugares, las superficies y las naturalezas muertas —temas predilectos del arte y la fotografía, tanto históricos como contemporáneos— es el tema central de la exposición "El tiempo plano es el momento adecuado", organizada por la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi y el Ayuntamiento de Senigallia.

La muestra se podrá visitar del 21 de diciembre al 2 de junio en el Palazzo Bisaccioni de Jesi (con una sección dedicada a los cuerpos) y en el Palazzo del Duca de Senigallia (con fotografías de lugares, naturalezas muertas y bodegones). Curada por Roberto Maggiori y Luca Panaro, presenta más de cien imágenes icónicas de 67 fotógrafos internacionales (entre ellos Mario Giacomelli, Silvia Camporesi, Paola Di Bello y Jacopo Benassi, así como Berenice Abbot, Roger Ballen, Sophie Calle, Todd Hido y Robert Doisneau), seleccionadas de la vasta Colección Pier Luigi Gibelli.

Arte, moda y arqueología se entrelazan en la exposición "Gianni Versace. Terra Mater. Tributo a las Raíces de la Magna Grecia", promovida por el Museo Arqueológico Nacional de Reggio Calabria y curada por Sabina Albano y Fabrizio Sudano, que estará abierta hasta el 19 de abril.

A través de una selección de más de 400 piezas, que incluyen ropa, accesorios, mobiliario de la Colección Hogar y materiales de archivo de colecciones privadas, la exposición reconstruye la estética de Gianni Versace, su constante inspiración en el mundo grecorromano, desde los motivos serpenteantes hasta la figura de Medusa, icono de la Maison y símbolo de poderosa belleza apotropaica.

En Roma, la exposición "Apparizioni" (Apariciones) de Claudio Palmieri se exhibe en la Case Romane del Celio hasta el 22 de marzo. Presenta una importante selección de esculturas.

Curada por Romina Guidelli, la muestra documenta las diversas etapas del artista a lo largo de sus cuarenta años de carrera.

En Turín, "El Castillo Redescubierto. Palazzo Madama desde la poca Romana hasta la Edad Media" es la exposición que se exhibe hasta el 23 de marzo en la Corte Medieval del Palazzo Madama - Museo Cívico de Arte Antiguo.

La muestra devuelve al público la apariencia original de partes del edificio, a menudo identificadas únicamente con las reinas Saboya que le dieron su nombre. Pero antes de ser la residencia de las Damas Reales, antes de la Casa de Saboya, antes de las valiosas intervenciones del arquitecto Filippo Juvarra, el Palazzo Madama fue un castillo con una historia milenaria.

Como parte del Monza Photo Fest Off, LeoGalleries presenta "Blindness", la primera exposición individual italiana del artista español Javier Martin, del 23 de diciembre al 10 de enero.

Creando un circuito entre máscaras y rostros, visibilidad y ceguera, imágenes y objetos, Martin utiliza fotografías brillantes del mundo de la publicidad y la moda, superponiendo una franja de luces de neón de colores sobre los ojos de las modelos.

La Nochevieja napolitana como ritual colectivo y gesto de identidad: esta es la inspiración detrás de "Napoli Explosion", la nueva gran exposición de Mario Amura, en el Real Albergo dei Poveri de Nápoles, hasta el 8 de marzo, curada por Sylvain Bellenger.

El proyecto es la culminación de quince años documentando la Nochevieja napolitana: cada 31 de diciembre, desde Monte Faito, Mario Amura observa y registra el espectáculo luminoso que envuelve la ciudad. La exposición presenta treinta obras inéditas, una sala de cine, un catálogo académico y un programa público dedicado a la relación entre el arte, la percepción y la cultura visual contemporánea. (ANSA).