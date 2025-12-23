ANSA/Arte: Galería de Arte Moderno de Roma cumple un siglo

En exposición hasta el 11 de octubre de 2026 en la sede actual del museo, el antiguo convento de las Carmelitas Descalzas en San Giuseppe Capo le Case, la muestra fue curada por Ilaria Miarelli Mariani y Arianna Angelelli, junto con Paola Lagonigro, Ilaria Arcangeli, Antonio Ferrara y Vanda Lisanti.

Se seleccionaron más de 120 obras emblemáticas, entre pinturas, esculturas y obra gráfica, de un total de más de 3000 obras y colecciones que alberga la galería, incluyendo artistas como Giacomo Balla, Carlo Carrà, Mario Sironi, Fortunato Depero, Antonio Donghi, Renato Guttuso, Giorgio de Chirico y Antonietta Raphaël Mafai, entre otros.

Patrocinado por Roma Capital, el Departamento de Cultura y la Superintendencia Capitolina de Centros Culturales, con el apoyo organizativo de Zètema, Gam100 traza la evolución de la propia Galería Capitolina a través de las etapas clave que caracterizaron sus adquisiciones, que comenzaron mucho antes de su fundación, como la estatua de mármol "Cleopatra" de Giacomo Masi, ahora expuesta en el claustro central, cuya compra comenzó en 1883.

"La exposición es un recorrido por la ciudad de Roma, su historia y la historia del panorama artístico internacional", explicó el concejal de Cultura, Massimiliano Smeriglio.

"Con las obras seleccionadas y expuestas en las tres plantas, también traza la política cultural de la ciudad en su relación con los movimientos artísticos, los artistas y las adquisiciones de obras de la galería a lo largo de cien años.

Abarca desde fines del siglo XIX, pasando por el futurismo, el movimiento del Novecento, el realismo mágico, el arte metafísico de De Chirico, la Escuela Romana, la posguerra del siglo XX con la abstracción y la neovanguardia, hasta las décadas de 1980 y 1990 y las últimas adquisiciones de la década del 2000. Un recorrido que demuestra que Roma siempre reunió voces diversas y una pluralidad de expresiones", agregó.

Para conmemorar el aniversario, el mural del siglo XVII, pintado durante la construcción del edificio para albergar la primera comunidad carmelita de Roma, vuelve a ser visible en la primera planta del museo. Atribuido a Sor Eufrasia della Croce, fue redescubierto tras años de olvido. Junto con otras pinturas, estaba destinado a decorar uno de los espacios más sagrados del claustro, el coro de invierno.

Otros museos e instituciones de la Superintendencia Capitolina contribuyeron a la exposición, como el Museo de Roma en Trastevere, el Archivo Fotográfico del Museo de Roma y el Archivo Histórico Capitolino.

Además, varias instituciones culturales, como el Istituto Luce, Teche Rai y el Archivio Fotografico Ufficio Stampa di Roma Capitale, aportaron material documental, fotográfico y audiovisual.

Para ampliar la exploración de la vasta colección del museo, la exposición tendrá una segunda rotación programada para la primavera boreal de 2026. (ANSA).