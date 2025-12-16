ANSA/Arte: Giorgio Ortona y la poética de lo incompleto

Sus lienzos "hablan" de vistas urbanas, interiores cotidianos y fragmentos de la ciudad, en particular de Roma, vacíos de presencia humana pero cargados de intensidad emocional.

Esta es la narrativa de la exposición "Senza Cornice" (Sin Marco), que se presenta en Roma en el Palazzo Merulana, espacio expositivo y sede de la Fundación Cerasi, hasta el 1 de febrero de 2026.

La exposición presenta una retrospectiva del artista, arquitecto de formación, quien, con su lenguaje preciso pero a la vez suspendido, desarrolla un estilo pictórico realista con una inclinación hacia la abstracción.

Sus obras representan paisajes, figuras y naturalezas muertas, tres géneros del llamado "arte figurativo", que él considera pretextos para su arte, animado por "una poética de lo inacabado que deja espacio para el cambio constante".

Ortona no enmarca sus lienzos; los deja como si fueran partes de una obra, evocando un proceso en curso.

"Sin marco", el lienzo permanece abierto, invitando a trascender el perímetro de la imagen. Sus vistas de barrios, ventanas, habitaciones y objetos cotidianos son lugares suspendidos en un tiempo que parece haberse detenido.

"Todo es inquietud y excitación, el nerviosismo de la obsesión y la inquietud", escribe la poeta y escritora Maria Grazia Calandrone en uno de los ensayos críticos que acompañan la exposición.

"Giorgio Ortona es el poeta del movimiento figurativo y verbal, en el sentido de que sus pinturas y los títulos de sus cuadros pueden cambiar con el tiempo. Nada está cristalizado, nada permanece inmóvil", afirma.

Desde Roma, su ciudad adoptiva y encrucijada de formas y recuerdos acumulados a lo largo de los siglos, Ortona extiende su mirada a otros lugares como Trípoli (donde nació en 1960), Nápoles, Palermo y Adís Abeba.

En los últimos años, su investigación también abordó el tema del agua, expresado a través de la representación de bañistas o destinos turísticos costeros como balnearios, piscinas y playas.

Sus retratos siempre se centran en sujetos urbanos, turistas o deportistas, mientras que sus naturalezas muertas, en cambio, presentan sacos de cemento o materiales de construcción. (ANSA).