ANSA/Arte: Instalaciones, muestras y cine de la Fundación Prada

"En 2026 -explicó Miuccia Prada, presidenta y directora de la Fundación- nuestra institución buscará funcionar como un laboratorio de ideas, una plataforma experimental que se reconfigura continuamente en respuesta a las transformaciones del panorama social y cultural".

Artistas e intelectuales de diferentes generaciones y trayectorias nos ayudarán a interpretar temas urgentes desde múltiples perspectivas, cuestionar ideas establecidas y reflexionar con mayor profundidad.

La exposición comienza con "Arriba, Abajo, Entre", el proyecto en tres partes de Hatoum, que se exhibe del 29 de enero al 9 de noviembre en la Cisterna. A través de los temas recurrentes de la artista (tela de araña, mapa y cuadrícula), el proyecto reflexiona sobre la inestabilidad y la precariedad en un diálogo entre la instalación, el espacio y la experiencia física de los visitantes.

También en la Fondazione de Milán, del 9 de abril al 28 de septiembre, se exhibirá "Dash" de Cao Fei. Durante años, ha investigado sobre agricultura inteligente en China y el Sudeste Asiático y ahora muestra la revolución tecnológica en la agricultura a través de su obra, utilizando fotografías, videoinstalaciones, documentales, material de archivo y realidad virtual.

En Venecia, del 9 de mayo al 23 de noviembre, las conexiones entre la obra de los artistas Arthur Java y sus reflexiones sobre la identidad afroamericana, y Richard Pryce, quien explora la masculinidad blanca y el lado oscuro de la mentalidad estadounidense, se exhibirán en una exposición comisariada por Nancy Spector.

A partir del 5 de noviembre, Podium, el espacio principal de la fundación en Milán, acogerá "Antigedad Global", un proyecto de investigación de Salvatore Settis y Anna Anguissola, en colaboración con Chiara Balestrazzi, que explora las interacciones entre las culturas del Mediterráneo y las de África Oriental y Asia a lo largo de un amplio período cronológico (del 600 a. C. al 900 d. C.).

La exposición "La Isla" de Hito Steyerl permanecerá abierta en el observatorio de la Galleria Vittorio Emanuele hasta el 30 de octubre, y será sustituida en diciembre por la reflexión de Gypien Gaillard sobre la desaparición del espacio público. El programa de este año en el Cinema Godard, curado por Paolo Moretti, se concibe una vez más como un festival extendido, que combina conferencias, proyecciones de nuevos estrenos y películas restauradas.

Además, en febrero se anunciarán los proyectos seleccionados para la primera edición del Fondo Cinematográfico, creado en 2025 y dotado con US$1,5 millones, junto con las fechas de la próxima convocatoria.

"Human Brains", el proyecto multidisciplinario dedicado al cerebro, continuará este otoño boreal, al igual que la colaboración con Threes, con tres actuaciones musicales en directo en la Iglesia de Santa Maria Annunciata, en Chiesa Rossa, Milán. Estas se complementarán con actividades para niños, programas de formación y la entrega del premio de fin de carrera en temas culturales en junio, que ya celebra su novena edición. (ANSA).