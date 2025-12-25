ANSA/Arte: Muestras navideñas, desde la fotografía artística hasta Gianni Versace

JESI: La relación del medio fotográfico con los cuerpos, los lugares, las superficies y las naturalezas muertas —temas tan queridos por el arte y la fotografía, tanto históricos como contemporáneos— es el eje central de la exposición "El tiempo plano es el momento adecuado", organizada por la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi y el Ayuntamiento de Senigallia.

La exposición comenzó el 21 de diciembre y se podrá visitar hasta el próximo 2 de junio en las sedes del Palazzo Bisaccioni en Jesi (con la sección dedicada a los cuerpos) y el Palazzo del Duca en Senigallia (con fotografías de lugares, naturalezas muertas y bodegones).

Comisariada por Roberto Maggiori y Luca Panaro, la exposición presenta más de cien imágenes icónicas de 67 artistas internacionales (incluidos Mario Giacomelli, Silvia Camporesi, Paola Di Bello, Jacopo Benassi, así como Berenice Abbot, Roger Ballen, Sophie Calle, Todd Hido y Robert Doisneau) seleccionados de la vasta Colección Pier Luigi Gibelli.

REGGIO CALABRIA: Arte, moda y arqueología se entrelazan en la exposición "Gianni Versace. Terra Mater. Tributo a las Raíces de la Magna Grecia", promovida por el Museo Arqueológico Nacional de Reggio Calabria y comisariada por Sabina Albano y Fabrizio Sudano, que estará abierta hasta el próximo 19 de abril.

A través de una selección de más de 400 piezas, que incluyen ropa, accesorios, muebles de la Colección Hogar y materiales de archivo de colecciones privadas, la muestra reconstruye la estética de Gianni Versace, su constante inspiración en el mundo grecorromano, desde los motivos serpenteantes hasta la figura de Medusa, icono de la Maison y símbolo de poderosa belleza apotropaica.

ROMA: La exposición "Apparizioni" (Apariciones) de Claudio Palmieri se exhibe en la Case Romane del Celio hasta el próximo 22 de marzo.

Se trata de una muestra que presenta una importante selección de esculturas.

Comisariada por Romina Guidelli, la exposición documenta las diversas etapas del artista a lo largo de sus cuarenta años de carrera.

TURÖN: "El Castillo Redescubierto. Palazzo Madama desde la poca Romana hasta la Edad Media" es la exposición que se exhibe hasta el 23 de marzo en el Patio Medieval del Palazzo Madama - Museo Cívico de Arte Antiguo.

La muestra devuelve al público la apariencia original de partes del edificio, a menudo identificadas únicamente con las reinas Saboya que le dieron su nombre.

Pero antes de ser la residencia de las Damas Reales, antes de la Casa de Saboya, antes de las valiosas intervenciones del arquitecto Filippo Juvarra, el Palazzo Madama fue un castillo con una historia milenaria.

MONZA: Como parte del Monza Photo Fest Off, LeoGalleries presenta "Ceguera", la primera exposición individual italiana del artista español Javier Martín, del 23 de diciembre al 10 de enero.

Creando un circuito entre máscaras y rostros, visibilidad y ceguera, imágenes y objetos, Martín utiliza fotografías brillantes del mundo de la publicidad y la moda, superponiendo una franja de neón de colores sobre los ojos de las modelos.

NÁPOLES: La Nochevieja napolitana como ritual colectivo y gesto de identidad es la inspiración detrás de "Napoli Explosion", la nueva gran exposición de Mario Amura, que se exhibe en el Real Albergo dei Poveri hasta el próximo 8 de marzo, comisariada por Sylvain Bellenger.

El proyecto es la culminación de quince años documentando la Nochevieja napolitana: cada 31 de diciembre, desde Monte Faito, Mario Amura observa y registra el espectáculo luminoso que envuelve la ciudad.

La muestra presenta treinta obras inéditas, una película, un catálogo académico y un programa público dedicado a la relación entre el arte, la percepción y la cultura visual contemporánea.

