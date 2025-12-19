ANSA/Arte: Un diálogo entre Guarnieri y Rembrandt

Con esa premisa, el Municipio de Urbino presenta en la Galleria d'Arte Albani, del 20 de diciembre al 25 de enero, la muestra "Luz que emerge. Riccardo Guarneri en diálogo con Rembrandt".

El proyecto expositivo pone en relación obras del artista italiano contemporáneo Riccardo Guarneri, una de las figuras más autorizadas de la llamada pintura analítica italiana, con una selección de grabados originales de Rembrandt, maestro absoluto de la luz y el claroscuro en la historia del arte europeo.

En la década de 1950, durante una estancia en los Países Bajos, Guarneri visitó una exposición dedicada a las pinturas y grabados de Rembrandt. La luz que aflora desde las sombras, a través de la trama del signo gráfico, fue para él una auténtica revelación.

De ese encuentro nace la investigación pictórica que marcaría todo su recorrido artístico, orientado hacia la transparencia del color, la rarefacción de la forma y una extraordinaria sensibilidad luminosa.

La muestra reúne veinte grabados originales de Rembrandt, realizados entre las décadas de 1630 y 1650, procedentes de una reconocida colección privada del área de Urbino.

Se trata de un testimonio significativo de la vitalidad del coleccionismo local y del interés por la historia del grabado.

Entre las obras expuestas figuran algunos de los títulos más célebres de la producción gráfica rembrandtiana, como El canto de Simeón, La mujer negra recostada, Autorretrato con Saskia, Autorretrato con sombrero de plumas, El ángel se aparece a los pastores, Mujer lavándose los pies en un arroyo y Erudito en su estudio.

Estas piezas emblemáticas, pertenecientes a distintas etapas de la carrera del artista, permiten seguir la evolución del lenguaje de Rembrandt en el uso de la luz y el claroscuro, y confirman su papel central en la historia del grabado europeo.

El visitante es invitado a ingresar en una dimensión donde la pintura se vuelve reflexión visual, ritmo silencioso, respiración.

En una época dominada por la velocidad de las imágenes, la exposición, curada por Riccardo Freddo y Luca Baroni, propone una percepción lenta y meditativa, capaz de acoger la profundidad de la experiencia visual. (ANSA).