ANSA/Arte: Una muestra en la que Roma dialoga con las metrópolis globales

La muestra se inaugura en el MAXXI - Museo Nacional de las Artes del Siglo XXI, del 17 de diciembre al 6 de abril de 2026.

“En qué se diferencia Roma de Los Ángeles, Tokio u otras 15 ciudades? La exposición, curada por Ricky Burdett, no es la única cuestión abordada en términos de planificación urbana y datos.

La atención también se centra en la ciudad eterna en el imaginario mundial y en cómo fue descrita y habitada por generaciones de artistas, escritores, viajeros e intelectuales, desde Lord Byron hasta Sigmund Freud.

"Cuando MAXXI me encargó la curaduría de una exposición sobre Roma, pensé en revolucionar la visión que la considera como Caput Mundi y situarla en un contexto global", explica el curador Ricky Burdett, profesor de estudios urbanos en la London School of Economics y veterano de numerosas colaboraciones destacadas, desde la Bienal de Venecia hasta la Tate Gallery de Londres.

La enorme cantidad de datos recopilados ofrece una nueva interpretación de una ciudad que se enfrenta a retos complejos, como, señala Burdett, el cambio demográfico (la edad media supera los 46 años) y el turismo, que en 2024 atrajo a 51 millones de visitantes.

"Roma en el Mundo" también explora el ADN de la ciudad: en el centro de este capítulo se encuentra la maqueta física más grande (siete por ocho metros) de todo el Ayuntamiento de Roma jamás creada, encargada por MAXXI y compuesta por 953 baldosas de terracota. Este mapa iluminado guía al público a través de un recorrido multimedia y explicativo por la historia y la actualidad.

Guarda muchas sorpresas, como explica Maria Emanuela Bruni, presidenta de la Fundación MAXXI.

"Estoy muy orgullosa de esta exposición, la primera sobre urbanismo que se celebra en Roma y, sin duda, en el MAXXI. Es una nueva forma de analizar el territorio de la ciudad, de forma tridimensional, que revela cifras y datos que estamos acostumbrados a ver de forma fragmentada, mientras que en esta exposición tenemos una visión global. Descubrimos cómo es Roma objetivamente. Por ejemplo, es el municipio más verde de Europa, no solo por sus parques y jardines sino también por la producción agrícola que se desarrolla en su territorio", detalló.

Bruni espera que "muchos estudiantes, no solo de arquitectura" vayan a ver la muestra, porque lo que emerge es una realidad "centrada en los ciudadanos", representada con gran inmediatez.

Este proyecto de investigación, como explicó la directora del Departamento de Arquitectura y Diseño Contemporáneo del MAXXI, Lorenza Baroncelli, "ofrece una narrativa de Roma lo más objetiva posible, cuestionando ciertas cuestiones de la vida cotidiana con el objetivo de ofrecer una lectura del estado actual de la ciudad, no tanto para sugerir soluciones para el futuro, sino con la esperanza de convertirse en una plataforma para el debate colectivo".

La exposición explora la esencia de la ciudad desde dos perspectivas distintas pero complementarias: por un lado, el universo de datos, indicadores y gráficos accesibles a través de una exhibición visual; por otro, la resonancia cultural y simbólica, esa dimensión imaginativa que la Ciudad Eterna fomentó en el arte y la literatura, desde el Grand Tour.

Este último aspecto es el foco de la sección "Roma en la imaginación del mundo", curada por Paola Vigan•.

Todo esto se desarrolla a lo largo de un camino que, como señaló Francesco Stocchi, director artístico del MAXXI, "fortalece la misión del museo como espacio de producción cultural y reflexión crítica sobre el presente".

Simultáneamente con "Roma en el Mundo", se presenta en el MAXXI una breve retrospectiva, "Luigi Pellegrin. Prefiguraciones para Roma", para conmemorar el centenario del nacimiento de Luigi Pellegrin, arquitecto visionario activo en la posguerra.

La exposición presenta una selección de materiales de su archivo, conservado en el Centro de Archivo de Arquitectura del Museo. Curada por Sergio Bianchi y Angela Parente, la exposición explora la doble naturaleza de su obra: su actividad profesional, por un lado, y su rica trayectoria artística, por otro. (ANSA).