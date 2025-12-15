ANSA/Asia: No más osos pandas en Japón, por las tensiones con China

Los dos últimos pandas, los gemelos Lei Lei y Xiao Xiao, nacidos en el Zoológico Ueno de Tokio en 2021, serán repatriados a China a finales de enero, mucho antes del vencimiento oficial de su préstamo en febrero. Su partida marcará la primera ausencia total de pandas en Japón desde 1972, cuando se donó la primera pareja para celebrar la normalización de las relaciones diplomáticas entre Tokio y Pekín.

Los dos cachorros, una popular atracción turística, son propiedad exclusiva de China, de acuerdo con la práctica de la llamada "diplomacia panda", una herramienta de poder blando utilizada por Pekín desde la década de 1970.

El anuncio, confirmado por el gobierno metropolitano, ha generado descontento público y ha suscitado nuevas preguntas sobre la evolución de las relaciones bilaterales entre los dos países vecinos.

La decisión se produce en medio de una creciente tensión entre las dos potencias asiáticas, que no da señales de disminuir después de más de un mes.

La crisis se desencadenó tras la declaración del primer ministro japonés, Sanae Takaichi, de que una posible crisis relacionada con Taiwán constituiría una "amenaza existencial" para Japón, lo que justificaba una intervención militar conjunta con Estados Unidos.

Esta postura provocó una feroz reacción de Pekín, que considera a Taiwán parte integral de su territorio y rechaza cualquier injerencia externa. A pesar de los esfuerzos del municipio de Tokio por extender la estancia de los gemelos, según informan medios locales, Pekín no ha concedido una prórroga, y los intentos de negociar la llegada de una nueva pareja antes de su repatriación parecen ahora improbables.

La despedida de los pandas no es meramente simbólica, según los observadores: desde un punto de vista económico, su presencia ha generado un importante flujo turístico, especialmente al zoológico al norte de la capital, que durante décadas ha sido el epicentro del cariño popular por los osos más fotogénicos del planeta. (ANSA).