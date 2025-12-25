ANSA/Asia: Pyongyang da evidencias de que avanza hacia un submarino nuclear

Los medios estatales norcoreanos mostraron a Kim inspeccionando una enorme embarcación color borgoña, recubierta con lo que parece ser pintura anticorrosiva, en construcción dentro de una sala de reuniones. Estaba acompañado por altos funcionarios y por su hija.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) informó que Kim visitó un astillero para inspeccionar la construcción de lo que Corea del Norte describe como un submarino de propulsión nuclear de 8.700 toneladas. La agencia no especificó cuándo tuvo lugar la visita.

Fue la primera vez que los medios estatales norcoreanos publicaron imágenes del submarino desde marzo, cuando mostraron principalmente secciones inferiores del buque. Kim calificó los esfuerzos de Corea del Sur por adquirir un submarino de propulsión nuclear, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump, como un "acto ofensivo" que viola gravemente la seguridad y la soberanía marítima de Corea del Norte.

Y afirmó que el plan surcoreano demuestra por qué el ejército norcoreano necesita modernizarse y dotarse de armas nucleares, al tiempo que señaló que la finalización de su submarino de propulsión nuclear sería un cambio trascendental en el fortalecimiento de su capacidad disuasoria nuclear.

Pyongyang ha indicado que planea dotar al submarino con armas nucleares, llamándolo "submarino estratégico de misiles guiados" o "submarino estratégico de ataque nuclear". Dado que los submarinos suelen construirse desde dentro hacia fuera, la presentación de lo que parece ser un casco prácticamente terminado sugiere que muchos componentes principales, incluyendo el motor y posiblemente el reactor, ya están instalados, declaró Moon Keun-sik, experto en submarinos de la Universidad Hanyang de Seúl.

"Mostrar el buque completo ahora parece indicar que la mayor parte del equipo ya está instalado y está casi listo para ser lanzado al agua", declaró Moon, exoficial de submarinos de la Armada de Corea del Sur. El experto cree que el submarino norcoreano podría ser probado en el mar en cuestión de meses.

Un submarino de propulsión nuclear era uno de los elementos de la lista de deseos de armamento sofisticado que Kim anunció durante una conferencia política en 2021. Otras armas incluían misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido, armas hipersónicas, satélites espía y misiles multi-ojiva.

Corea del Norte ha realizado pruebas para desarrollar algunos de estos sistemas y recientemente presentó un nuevo destructor naval, que Kim elogió como un paso importante para ampliar el alcance operativo y la capacidad de ataque preventivo de las fuerzas nucleares del país. Un submarino capaz de operar sigilosamente durante períodos prolongados y lanzar misiles desde el agua sería un avance preocupante para los vecinos de Corea del Norte, ya que tales lanzamientos serían difíciles de detectar con antelación.

Persisten las dudas sobre si Corea del Norte, un país fuertemente sancionado, podría obtener recursos y tecnología para construir submarinos de propulsión nuclear. Algunos expertos afirman que la alianza de Corea del Norte con Rusia —incluido el envío de miles de tropas y equipo militar para apoyar la guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania— podría haberle permitido recibir tecnología a cambio.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, solicitó el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos de Corea del Sur para adquirir submarinos de propulsión nuclear durante una cumbre con Trump en octubre, al tiempo que reafirmó su compromiso de aumentar el gasto en defensa. Trump afirmó que Estados Unidos está dispuesto a compartir tecnología de su propiedad privada para que Corea del Sur pueda construir un submarino de propulsión nuclear, pero no está claro de inmediato dónde ni cuándo se construiría el buque ni cómo Seúl obtendría el combustible nuclear y la tecnología del reactor necesarios.

KCNA informó que Kim supervisó el miércoles las pruebas de nuevos misiles antiaéreos lanzados al mar. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que detectó el lanzamiento de varios misiles por parte de Corea del Norte desde una ciudad costera oriental. (ANSA).